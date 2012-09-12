Виталику Бутерину продали в Казани чак-чак за Ethereum

Сегодня, 29 августа, готовясь к выступлению на конференции, Виталик Бутерин заглянул в казанский ресторан «Рубаи», в котором ему предложили расплатиться криптовалютой Ethereum. Десерт обошелся Бутерину в 0,03 ETH.
Виталик Бутерин посетил Казань для выступления и судейства на блокчейн-хакатоне «Блокчейн: Новая нефть России». От него победитель получит $5 тысяч и возможность реализовать свой проект. Хакатон посвящен интеграции блокчейн-технологий в системы государственного управления. Также разработчик встретился с президентом Республики Татарстан и обсудил перспективы внедрения блокчейна в производство кабеля.