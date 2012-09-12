Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,842 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Виталику Бутерину продали в Казани чак-чак за Ethereum

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Ethereum Форум. Все о платежной системе Ethereum (Эфириум, Эфир)
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:05
#1
RICH-AND-FREE.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 13,480
Благодарностей: 7,630
УГ: 26
КП: 0.214
подарки
награды Волшебный горшочек 
Виталику Бутерину продали в Казани чак-чак за Ethereum
Сегодня, 29 августа, готовясь к выступлению на конференции, Виталик Бутерин заглянул в казанский ресторан «Рубаи», в котором ему предложили расплатиться криптовалютой Ethereum. Десерт обошелся Бутерину в 0,03 ETH.


Виталик Бутерин посетил Казань для выступления и судейства на блокчейн-хакатоне «Блокчейн: Новая нефть России». От него победитель получит $5 тысяч и возможность реализовать свой проект. Хакатон посвящен интеграции блокчейн-технологий в системы государственного управления. Также разработчик встретился с президентом Республики Татарстан и обсудил перспективы внедрения блокчейна в производство кабеля.
__________________
ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ, И РЕФБЭК КАЖДОМУ!🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции 🔥 Инвестирую тут MONHYIP 🔥 Только у Ларисы инвест проекты, присоединяйтесь
🔥HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Джон Макафи будет майнить Ethereum и Ethereum Classic moskva Новости криптовалют 0 26.06.2017 13:48
Саркастические высказывания Ethereum Classic в адрес разработчиков Ethereum Анна Чернобай Ethereum 2 21.01.2017 20:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Hyip-Cruiser
Pro-Earn - pro-earn.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Геленджик? Да!
От Investaurant в разделе «Путешествия»
Аватар Максимм
ОБСЕ о ситуации в Донецке
От Максимм в разделе «Политика и экономика»
Аватар SQMonitor
Asia Public Finance - asiapublicfinance.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
OneSignal привлек $7 млн. для своих бесплатных инструментов настройки уведомлений
От TTLuck2017 в разделе «Горячие новости»
Аватар bizneser
Британский цифровой банк Tandem открылся в тестовом режиме
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
420,842
Тем
486,762
Сообщений
12,095,064

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube