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EBay вводит опцию "Вопросы и ответы"

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Старый Сегодня, 18:05
#1
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Аватар inik1080
 
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EBay вводит опцию "Вопросы и ответы"

Гигант электронной коммерции eBay уже ввел возможность задавать вопросы продавцам, прежде чем отдавать свои с трудом заработанные деньги за товары, но теперь компания позволит вам получать отзывы от тех, кто уже купил конкретный товар до вас.

Новая возможность "Вопросы и ответы" (Q&A) появится сегодня в США в мобильной версии сайта и в десктоп варианте, а вскоре будет добавлена в мобильное приложение eBay.

Проблема, которую eBay пытается исправить, проста. Когда вы покупаете товары в интернете, не всегда можно получить полное представление о продукте. Например, насколько мал этот портативный жесткий диск? Действительно ли этот блендер работает тихо, как и в описании? Продавцы, естественно, будут хватить товары, которые они хотят продать. Другая проблема заключается в том, что они просто не могут четко ответить на вопрос. Если они продают сотни или даже тысячи товаров, то вряд ли они использовали каждый вид товара в течение длительного периода времени, чтобы гарантированно дать детальный ответ по каждому из них.

Предыдущие покупатели уже могут оставить обзоры продуктов на eBay, но открытие опции "Вопросы и ответы" для более широкого сообщества означает, что потенциальные покупатели теперь могут задавать конкретные вопросы, тем самым избавляясь от необходимости отправлять непонравившийся товар обратно и ждать возврата средств.

Amazon уже в течение некоторого времени предлагает эту функцию и eBay следует примеру, позволяя потенциальным покупателям не только задавать конкретные вопросы, но и просматривать похожие вопросы, заданные другими покупателями.

eBay добавил, что, хотя любой пользователь может ответить на этот вопрос, он также будет использовать машинное обучение, чтобы находить ответы, данные ранее.

"По мере того, как мы получаем больше вопросов, искусственный интеллект будет использовать эту функцию и становиться более умным, а наши ученые по данным продолжат находить не только тех, кто мог бы лучше ответить на некоторые вопросы, исходя из их опыта в отношении данных продуктов, но и предугадывать, какие вопросы могут быть полезными для будущих покупателей", - сказал старший менеджер по продуктам Брайан Ливингстон.

Мы наблюдаем приближение eBay к модели Amazon в течение последних лет - еще в 2015 году компания дебютировала в Германии с быстрой подпиской на доставку, называемой eBay Plus, которая похожа на Amazon Prime. А через год компания представила фирменную упаковку для продавцов, аналогичную тому, что предлагает Amazon. Ранее в этом году eBay также представила новую услугу "Гарантированная доставка" для покупателей в США.

Ранее eBay объявил, что вскоре будет использовать компьютерное зрение, чтобы помочь клиентам найти товары, используя фотографии.

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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 18:10
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: EBay вводит опцию "Вопросы и ответы"
Это очень хорошо, молодцы!
Verlynn на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
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