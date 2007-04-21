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Российская сланцевая нефть уничтожит ОПЕК

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Российская сланцевая нефть уничтожит ОПЕК
Как только Россия начнет разрабатывать месторождения сланцевой нефти, ОПЕК может настать конец.



Когда российские компании займутся разработкой месторождений сланцевой нефти в Сибири, ОПЕК может настать конец, а Саудовская Аравия, Иран и Ирак больше не смогут управлять ценами на нефть. К такому выводу приходит обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

Автор отмечет, что Россия находится на втором месте по величине запасов сланцевого нефти в мире, а Баженовское месторождение, расположенное недалеко от Екатеринбурга, по разным оценкам, обладает запасами от 600 млн до 174 млрд тонн сланцевой нефти.

«Для ОПЕК это смертельный сигнал. В Баженовском месторождении содержится больше нефти, чем до сих пор было добыто с самого большого нефтяного месторождения в Саудовской Аравии - Гавар», - пишет Рапоза.

Вместе с тем, заключает автор, развитие добычи сланцевой нефти в России приведет к снижению цен на топливо, при этом Россия работает в рублях, в отличие от США, что дает стране возможность позволить себе более низкие цены на нефть, в отличие от других игроков на рынке топлива.
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