Российская сланцевая нефть уничтожит ОПЕК

Как только Россия начнет разрабатывать месторождения сланцевой нефти, ОПЕК может настать конец.
Когда российские компании займутся разработкой месторождений сланцевой нефти в Сибири, ОПЕК может настать конец, а Саудовская Аравия, Иран и Ирак больше не смогут управлять ценами на нефть. К такому выводу приходит обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
Автор отмечет, что Россия находится на втором месте по величине запасов сланцевого нефти в мире, а Баженовское месторождение, расположенное недалеко от Екатеринбурга, по разным оценкам, обладает запасами от 600 млн до 174 млрд тонн сланцевой нефти.
«Для ОПЕК это смертельный сигнал. В Баженовском месторождении содержится больше нефти, чем до сих пор было добыто с самого большого нефтяного месторождения в Саудовской Аравии - Гавар», - пишет Рапоза.
Вместе с тем, заключает автор, развитие добычи сланцевой нефти в России приведет к снижению цен на топливо, при этом Россия работает в рублях, в отличие от США, что дает стране возможность позволить себе более низкие цены на нефть, в отличие от других игроков на рынке топлива.