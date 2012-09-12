X-Trade - x-trade.cc

Я не являюсь администратором данного проекта
О проекте
Standart
В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени,знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию.
Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды,и многих других факторов невозможно добиться успеха.
Xenial Trade создан объединенными усилиями опытных трейдеров, аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в биржевой рынок криптовалют. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компания регулярно ищет новые и вакантные криптовалюты для дальнейшего инвестирования.
Маркетинг
Standart, Basic, Advanced, Premium. Такие четыре имени обрели четыре инвестиционных плана, предлагаемых нам инвестиционной платформой Х-trade
– инвестиционный план, позволяющий Вам инвестировать от 10 до 500 долларов США, получая ежедневно 3 % дохода от Вашего первоначального взноса.
Basic
– второй инвестиционный план, представленный компанией Х-trade, принесёт Вам доход в 3.15%, позволив инвестировать от 501 до 2000 долларов США.
Третий инвестиционный план – Advanced
. Предоставляет возможность вложить в компанию Х-trade сумму не меньше 2001 доллара, при этом не превысив лимит в 5000 долларов США. Какую прибыль Вы получите? 3.3 % от Вашего депозита ежедневно.
Четвертый. Инвестиционный план со звёздочкой.Premium
. При инвестировании в данный план Вы получаете 3.45 % каждые сутки Вашего сотрудничества с Х-trade. Взнос в данный план составляет от 5001 до 100 000 долларов США.
Партнёрская Программа
7%
Платежные системы
-AdvCash
-Payeer
-Perfect Money
Моя инвестиция
Дата операции: 30 Авг 2017 13:12
ID операции: 394375971
Тип операции: перевод
Магазин: x-trade.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 25.00 $
Сумма получения: 25.00 $
Описание счета: Invoice #114, VelgerMonitor
Номер счета в магазине: 114
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