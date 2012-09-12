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X-Trade - x-trade.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:57
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 271
Благодарностей: 47
УГ: 14
КП: 0.203
X-Trade - x-trade.cc
Я не являюсь администратором данного проекта


О проекте
В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени,знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию.

Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды,и многих других факторов невозможно добиться успеха.
Xenial Trade создан объединенными усилиями опытных трейдеров, аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в биржевой рынок криптовалют. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компания регулярно ищет новые и вакантные криптовалюты для дальнейшего инвестирования.

Маркетинг

Standart, Basic, Advanced, Premium. Такие четыре имени обрели четыре инвестиционных плана, предлагаемых нам инвестиционной платформой Х-trade

Standart – инвестиционный план, позволяющий Вам инвестировать от 10 до 500 долларов США, получая ежедневно 3 % дохода от Вашего первоначального взноса.

Basic – второй инвестиционный план, представленный компанией Х-trade, принесёт Вам доход в 3.15%, позволив инвестировать от 501 до 2000 долларов США.

Третий инвестиционный план – Advanced. Предоставляет возможность вложить в компанию Х-trade сумму не меньше 2001 доллара, при этом не превысив лимит в 5000 долларов США. Какую прибыль Вы получите? 3.3 % от Вашего депозита ежедневно.


Четвертый. Инвестиционный план со звёздочкой.Premium. При инвестировании в данный план Вы получаете 3.45 % каждые сутки Вашего сотрудничества с Х-trade. Взнос в данный план составляет от 5001 до 100 000 долларов США.


Партнёрская Программа
7%

Платежные системы

-AdvCash
-Payeer
-Perfect Money


Моя инвестиция

Дата операции: 30 Авг 2017 13:12
ID операции: 394375971
Тип операции: перевод
Магазин: x-trade.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 25.00 $
Сумма получения: 25.00 $

Описание счета: Invoice #114, VelgerMonitor
Номер счета в магазине: 114


Регистрация
VelgerMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 18:12
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 45,393
Благодарностей: 40,709
Записей в блоге: 11
УГ: 157
КП: 0.084
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: X-Trade - x-trade.cc
Что то ТС забыл указать дату старта. 12 Дней работы проекта уже.
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 18:13
#3
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Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 13,480
Благодарностей: 7,630
УГ: 26
КП: 0.214
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: X-Trade - x-trade.cc
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
12 Дней работы проекта уже.
По этому и не указал наверно
__________________
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 18:27
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 77
Благодарностей: 50
УГ: 1
КП: 0.000
Re: X-Trade - x-trade.cc
главное название планов четко выделить, остальное приложится.
про количество дней работы изнаете по картинке)

сайт так туго открывается, что даже нет желания его исследовать + блокировщики находят, то что им не нравится.
вообщем новый гигант.
Последний раз редактировалось Igrivii; Сегодня в 18:31.
Igrivii на форуме  
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