На Дальнем Востоке хотят наладить добычу биткоинов

В дальневосточных регионах России ведутся работы над проектами по созданию майнинговых центров и криптовалютных бирж. Об этом сообщил представитель президента России от Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев в интервью телеканалу “Россия 24”.
“У нас сегодня прорабатывается проект и биржи, на которой можно работать с криптовалютами, и создания майнинговых центров по производству биткоинов”, — рассказал он.
По словам Трутнева, электроэнергия в регионе дешевая и частично избыточная. Ее можно было бы направить на добычу биткоина.
“Дело в том, что ситуация с энергообеспечением Дальнего Востока достаточно пестрая, у нас есть изолированные энергосистемы, есть центры, где электроэнергии производится больше, чем необходимо. И, конечно, работать с избытком электрической энергии вполне возможно”, — сказал Трутнев.
Напомним, ранее майнить криптовалюту в дата-центре Ростелекома предложил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
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