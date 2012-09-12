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Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»

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Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»
Сбербанк вошел в состав ассоциации региональных банков «Россия». В конце июля Сбербанк и еще 16 банков вышли из состава Ассоциации российских банков из-за несогласия с политикой АРБ и действиями ее главы.

Региональная ассоциация банков «Россия» приняла ПАО «Сбербанк России» в ряды своих членов. Сообщение об этом размещено на сайте банковской ассоциации.

«Правление ассоциации «Россия» приняло решение о приеме в члены ассоциации ПАО «Сбербанк России», — говорится в документе.
В сообщении также указано, что свое намерение стать участником ассоциации подтвердил в официальном письме ассоциации Внешэкономбанк.

Глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков считает, что вступление Сбербанка и намерение ВЭБ стать ее участником являются «признанием эффективности принципов ассоциации», которые предусматривают «конкретность при обсуждении проблем и выработке решений, учет позиций как можно более широкого круга банков, предметный и конструктивный диалог с регулятором».

Восемь крупнейших банков России — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Бинбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк — вышли из состава Ассоциации российских банков (АРБ) 17 июля.

Свое решение о выходе они тогда объяснили тем, что АРБ подрывает доверие между банками и мешает сотрудничеству с Центробанком России, а ее глава Гарегин Тосунян руководствуется «личными интересами».

Тосунян в ответ на это заявил, что банки — члены ассоциации «могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка».

О том, что Сбербанк подал заявление на вступление в ассоциацию региональных банков «Россия», стало известно 18 августа. Об этом рассказал глава банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. По его словам, среди тех банков, которые покинули АРБ, в ассоциации не состояли только Сбербанк и Газпромбанк.
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Ассоциация «Россия» была основана в 1990 году. В настоящее время она объединяет около 300 организаций, в том числе около 200 банков. «Стратегической задачей деятельности ассоциации “Россия” является создание условий для функционирования стабильной банковской системы, активно вовлеченной в развитие экономики страны», — сообщает ассоциация.

В начале августа газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что из АРБ могут выйти еще семь банков. По данным издания, выйти из АРБ могут «АК Барс», «Зенит» и дочерний ему Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк.

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#2
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Re: Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»
moskva, мне интересно, сколько ты зарабатываешь копипастом новостей в месяц?
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Старый Сегодня, 18:12
#3
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 13,480
Благодарностей: 7,630
УГ: 26
КП: 0.214
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Автор темы Re: Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»
Investassist, Нисколько , тут уже дело привычки
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Старый Сегодня, 18:15
#4
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Регистрация: 31.01.2017
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Re: Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»
moskva, Интересная привычка. А зачем?
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