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coinfishing.win - Coinfishing

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:45
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,261
Благодарностей: 1,099
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подарки
coinfishing.win - Coinfishing
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 30.08.2017 года в 11-00 по МСК





О проекте:
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Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты автоматические
Минимальный вклад 50 руб
Минималка на вывод 1 руб
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 7% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/public152675421
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете coinfishing.win:


Обзор coinfishing.win - ловим монетки и зарабатываем 113% за 24 часа!

Свои отзывы о coinfishing.win можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 18:10
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.08.2017
Сообщений: 0
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: coinfishing.win - Coinfishing
Новый шлак от скамера, чё тут сказать. ТС два раза попался на ту же уловку (хитрожопый смайл)
вот прошлый проект этого скамерка: mmgp. ru/ showthread.php?t=533019

Могу предоставить док-ва, но многие скажут что это косвенные факты, и это ничего не доказывает. Я не суд ,конечно, и пишу для обычных людей чтобы они не потеляли свои деньги, остальные пусть не верят и вкладывают.

1. Тот же скрипт
2. Вклчена защита от cloudflare prntscr. com/ geu2ga
3. Куплен тот же сервер от namecheap что и на том проекте (никто кроме этого админа не успользуют такой *****-сервер) prntscr.com/ geu29n
4. Домен так же зареган на namecheap prntscr. com/ geu2n7
5. Группа ВК сделана в том же стиле.
6. Так же написал в онлайн чат на сайте, сказал что я знаю о его прошлом проекте и меня кинули в ЧС (чат пропал)
LOOTYUBY вне форума  
Сказали спасибо:
alpirun (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:17
#3
Интересующийся
 
Имя: Сергей
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Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 152
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 2
КП: 0.003
Re: coinfishing.win - Coinfishing
Думаю выплат завтра не будет.
strange на форуме  
Старый Сегодня, 18:23
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,261
Благодарностей: 1,099
УГ: 339
КП: 0.111
подарки
Автор темы Re: coinfishing.win - Coinfishing
Проект Coinfishing платит:
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МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.COM | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
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