coinfishing.win - Coinfishing

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 30.08.2017 года в 11-00 по МСК
О проекте:
ЧТО ЗА РЫБАЛКА?
Любите рыбалку? А если мы вам скажем что вы можете зарабатывать реальные деньги играя в виртуальную рыбалку.
Присоединяйтесь к рыбакам и начинайте зарабатывать реальные деньги не выходя из дома, либо занимаясь своими любимыми делами пока ваш виртуальный рыбак ловит для вас деньги.
КАК ТУТ РЫБАЧИТЬ?
Все очень просто! Присоединяйтесь к рыбакам, это бесплатно!
Купите контракт на любую удобную для вас сумму рублей. Купить контракт можно через систему Payeer
Подождите 24 часа пока ваш рыбак наловит для вас 113% прибыли.
Получите свою прибыль автоматически на свой кошелек и купите новый контракт.
РЫБАЧЬ С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ
Хорошо выбраться на природу порыбачить с семьей и друзьями. Мы это прекрасно понимаем и дарим целых 7% от покупки любого контракта на ловлю тем, кто привел на рыбалку своих друзей и знакомых. Рыбачьте вместе и получайте реальные деньги.
Маркетинг:
Инвестиционный план:
50-5000 руб 113% через 24 часа
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты автоматические
Минимальный вклад 50 руб
Минималка на вывод 1 руб
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 7% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/public152675421
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете coinfishing.win:
Обзор coinfishing.win - ловим монетки и зарабатываем 113% за 24 часа!
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