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Что такое VUALIFI

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Что такое VUALIFI


Экология Monero привлекает множество энтузиастов криптовалюты, которые ищут больше анонимности. Хотя сама технология XMR отлично справляется с этим, все же некоторые пользователи считают, что есть возможности для предоставления дополнительных функций. Вот почему существует новая услуга, которая известна, как VUALIFI. Цель состоит в предоставлении действительно анонимных платежей в разных валютах. Это очень интересная концепция, которая является расширением еще одного популярного сервиса для пользователей XMR.

Концепция VUALIFI кажется довольно похожей на XMR.to, хотя между ними существуют некоторые ключевые различия. В то время как XMR.to предоставляет удобный платежный шлюз XMR для пользователей Monero, которые тратят свою любимую валюту, VUALIFI использует совершенно другой маршрут. Проект состоит в создании действительно анонимного и безопасного решения для предоставления платежей с использованием алгоритма альткоинов. Название происходит от слова значение эсперанто, что означает скрывать. Он может быть весьма ценным сервисом для Monero и других пользователей криптовалют по всему миру.




VUALIFI в основном фокусируется на предоставлении удобного пользовательского интерфейса. Он не требует никакой личной информации от пользователей, кроме валюты и адреса назначения. Например, если вы хотите поэкспериментировать с Bitcoin Cash, VUALIFI может это предоставить. Этот сервис похожий на то, как работает ShapeShift, хотя список поддерживаемых криптовалют в настоящее время у него намного короче. В настоящее время поддерживаются валюты, такие как Bitcoin Cash, Dash, ZCash и Ethereum. Дополнительные коины и токены будут добавлены в будущем.

Не существует поддержки самого биткоина, который никого уже не удивляет. В будущем также не планируется делать это поскольку XMR.to в значительной степени придерживается своей цели. Услуга предназначена для того, чтобы пользователи Monero могли переводить XMR на биткоин, а не использовали сервис обмена, так как в ShapeShift. Приятно видеть, что такие дополнительные услуги предлагаются сообществу Monero. Они оба устраняют необходимость в поисках обменников для конвертации из одной валюты в другую. Это позволяет одновременно получать более высокую степень анонимности, что всегда является позитивным событием.




Сервис VUALIFI был тщательно протестирована до того, как он вышел в свет. Альфа-версия платформы тестировалась несколько недель. Все же текущая версия является публичной бета-версией и могут быть еще некоторые небольшие изменения. О проблемах сервиса, если такое произойдет можно сообщить команде VUALIFI и они исправят ее, как можно быстрее.

Команда будет постоянно следить за своей новой услугой, чтобы не допустить каких-либо серьезных проблем. Активное отслеживание состояния транзакций является хорошей идеей и показывает, что разработчики привержены своей новой разработке. Будет интересно понаблюдать за ходом развития новой услуги и за пользователями XMR, так как это безусловно принесет большую пользу для развития экосистемы в ближайшей перспективе. Будет спрос на эту услугу или нет остается неизвестным, но безусловно она имеет свои заслуги. Не нужно проходить обмены для конвертации XMR в другие валюты - это большой шаг и правильное направление.




Предоставление безопасности и анонимности платежей для других криптовалют планируется в ближайшие месяцы. Большинство альткоинов не предоставляют никакой конфиденциальности или анонимности. Внедрение технологии анонимности является очень сложным процессом и команда Monero стремится улучшить ситуацию в этой области, указывая на постоянно меняющийся ландшафт. На сегодня для валют, которые не предоставляют анонимности такая услуга, как VUALIFI может быть весьма полезной.



VUALIFI


Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 17:55.
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Метки
криптовалюта, обмен
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