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Что такое VUALIFI



Экология Monero привлекает множество энтузиастов криптовалюты, которые ищут больше анонимности. Хотя сама технология XMR отлично справляется с этим, все же некоторые пользователи считают, что есть возможности для предоставления дополнительных функций. Вот почему существует новая услуга, которая известна, как VUALIFI. Цель состоит в предоставлении действительно анонимных платежей в разных валютах. Это очень интересная концепция, которая является расширением еще одного популярного сервиса для пользователей XMR.



Концепция VUALIFI кажется довольно похожей на XMR.to, хотя между ними существуют некоторые ключевые различия. В то время как XMR.to предоставляет удобный платежный шлюз XMR для пользователей Monero, которые тратят свою любимую валюту, VUALIFI использует совершенно другой маршрут. Проект состоит в создании действительно анонимного и безопасного решения для предоставления платежей с использованием алгоритма альткоинов. Название происходит от слова значение эсперанто, что означает скрывать. Он может быть весьма ценным сервисом для Monero и других пользователей криптовалют по всему миру.









VUALIFI в основном фокусируется на предоставлении удобного пользовательского интерфейса. Он не требует никакой личной информации от пользователей, кроме валюты и адреса назначения. Например, если вы хотите поэкспериментировать с Bitcoin Cash, VUALIFI может это предоставить. Этот сервис похожий на то, как работает ShapeShift, хотя список поддерживаемых криптовалют в настоящее время у него намного короче. В настоящее время поддерживаются валюты, такие как Bitcoin Cash, Dash, ZCash и Ethereum. Дополнительные коины и токены будут добавлены в будущем.



Не существует поддержки самого биткоина, который никого уже не удивляет. В будущем также не планируется делать это поскольку XMR.to в значительной степени придерживается своей цели. Услуга предназначена для того, чтобы пользователи Monero могли переводить XMR на биткоин, а не использовали сервис обмена, так как в ShapeShift. Приятно видеть, что такие дополнительные услуги предлагаются сообществу Monero. Они оба устраняют необходимость в поисках обменников для конвертации из одной валюты в другую. Это позволяет одновременно получать более высокую степень анонимности, что всегда является позитивным событием.









Сервис VUALIFI был тщательно протестирована до того, как он вышел в свет. Альфа-версия платформы тестировалась несколько недель. Все же текущая версия является публичной бета-версией и могут быть еще некоторые небольшие изменения. О проблемах сервиса, если такое произойдет можно сообщить команде VUALIFI и они исправят ее, как можно быстрее.



Команда будет постоянно следить за своей новой услугой, чтобы не допустить каких-либо серьезных проблем. Активное отслеживание состояния транзакций является хорошей идеей и показывает, что разработчики привержены своей новой разработке. Будет интересно понаблюдать за ходом развития новой услуги и за пользователями XMR, так как это безусловно принесет большую пользу для развития экосистемы в ближайшей перспективе. Будет спрос на эту услугу или нет остается неизвестным, но безусловно она имеет свои заслуги. Не нужно проходить обмены для конвертации XMR в другие валюты - это большой шаг и правильное направление.









Предоставление безопасности и анонимности платежей для других криптовалют планируется в ближайшие месяцы. Большинство альткоинов не предоставляют никакой конфиденциальности или анонимности. Внедрение технологии анонимности является очень сложным процессом и команда Monero стремится улучшить ситуацию в этой области, указывая на постоянно меняющийся ландшафт. На сегодня для валют, которые не предоставляют анонимности такая услуга, как VUALIFI может быть весьма полезной.







VUALIFI



Перевод специально для mmgp.ru





Экология Monero привлекает множество энтузиастов криптовалюты, которые ищут больше анонимности. Хотя сама технология XMR отлично справляется с этим, все же некоторые пользователи считают, что есть возможности для предоставления дополнительных функций. Вот почему существует новая услуга, которая известна, как VUALIFI. Цель состоит в предоставлении действительно анонимных платежей в разных валютах. Это очень интересная концепция, которая является расширением еще одного популярного сервиса для пользователей XMR.Концепция VUALIFI кажется довольно похожей на XMR.to, хотя между ними существуют некоторые ключевые различия. В то время как XMR.to предоставляет удобный платежный шлюз XMR для пользователей Monero, которые тратят свою любимую валюту, VUALIFI использует совершенно другой маршрут. Проект состоит в создании действительно анонимного и безопасного решения для предоставления платежей с использованием алгоритма альткоинов. Название происходит от слова значение эсперанто, что означает скрывать. Он может быть весьма ценным сервисом для Monero и других пользователей криптовалют по всему миру.VUALIFI в основном фокусируется на предоставлении удобного пользовательского интерфейса. Он не требует никакой личной информации от пользователей, кроме валюты и адреса назначения. Например, если вы хотите поэкспериментировать с Bitcoin Cash, VUALIFI может это предоставить. Этот сервис похожий на то, как работает ShapeShift, хотя список поддерживаемых криптовалют в настоящее время у него намного короче. В настоящее время поддерживаются валюты, такие как Bitcoin Cash, Dash, ZCash и Ethereum. Дополнительные коины и токены будут добавлены в будущем.Не существует поддержки самого биткоина, который никого уже не удивляет. В будущем также не планируется делать это поскольку XMR.to в значительной степени придерживается своей цели. Услуга предназначена для того, чтобы пользователи Monero могли переводить XMR на биткоин, а не использовали сервис обмена, так как в ShapeShift. Приятно видеть, что такие дополнительные услуги предлагаются сообществу Monero. Они оба устраняют необходимость в поисках обменников для конвертации из одной валюты в другую. Это позволяет одновременно получать более высокую степень анонимности, что всегда является позитивным событием.Сервис VUALIFI был тщательно протестирована до того, как он вышел в свет. Альфа-версия платформы тестировалась несколько недель. Все же текущая версия является публичной бета-версией и могут быть еще некоторые небольшие изменения. О проблемах сервиса, если такое произойдет можно сообщить команде VUALIFI и они исправят ее, как можно быстрее.Команда будет постоянно следить за своей новой услугой, чтобы не допустить каких-либо серьезных проблем. Активное отслеживание состояния транзакций является хорошей идеей и показывает, что разработчики привержены своей новой разработке. Будет интересно понаблюдать за ходом развития новой услуги и за пользователями XMR, так как это безусловно принесет большую пользу для развития экосистемы в ближайшей перспективе. Будет спрос на эту услугу или нет остается неизвестным, но безусловно она имеет свои заслуги. Не нужно проходить обмены для конвертации XMR в другие валюты - это большой шаг и правильное направление.Предоставление безопасности и анонимности платежей для других криптовалют планируется в ближайшие месяцы. Большинство альткоинов не предоставляют никакой конфиденциальности или анонимности. Внедрение технологии анонимности является очень сложным процессом и команда Monero стремится улучшить ситуацию в этой области, указывая на постоянно меняющийся ландшафт. На сегодня для валют, которые не предоставляют анонимности такая услуга, как VUALIFI может быть весьма полезной.Перевод специально для mmgp.ru

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