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#1
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Имя: Сергей
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Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
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Благодарностей: 7,630
УГ: 26
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Космическая скорость: от 18 долларов США до 12 миллионов
Всего за 2 часа KICKICO достигла 69 процентов своей цели ICO. А сейчас цель достигнута 50 000 ETH — более 20 000 000$

Первая краудфандинговая платформа на блокчейне 3-в-1 начала свой ICO сегодня в 13:00 (GMT) и уже к 3 часам достиг своей цели в 69 процентов. Более 1280 бэкеров покупали KickCoins за ET. Ошеломительный рост с минимальной ставки в 18 долларов до огромной в 5.6 млн долларов. С такой космической скоростью проект собрал 12 миллионов долларов США всего за два часа. Эта сумма продолжала расти. Сейчас достигнута цель в 50 000 ETH. За каждый час по миллиону долларов. Это значит, что сообщество голосует за новый краудфандинг на блокчейне.



Анти А. Данилевский предупреждал всех: «отметьте в своих календарях: будущее краудфандинга начнется 29 августа». Капитан корабля уверенно ведет свою команду к успеху. После ICO компания планирует инвестировать в несколько других предприятий. Кроме того, они планируют потратить 43 процента на маркетинг и PR, а 20 процентов бюджета направлены на развитие инфраструктуры и сообщества.



KICKICO — это российская платформа, зарегистрированная в Сингапуре, которая позволяет инвесторам и авторам кампаний встречаться и помогать друг другу. Используя цифровую валюту KickCoins — KICKICO, люди поддерживают новые идеи, которые делают мир лучше. Платформа KICKICO — это не просто идея или прототип. На платформе уже размещены кампании, а Магистры Магии успешно завершили сборы 28 августа. Слова о том, что команда перевернет мир краудфандинга не расходятся с делом: партнерство с Bancor, с помощью которого токен KickCoin становится «умным», чтобы его можно было легко обменять на любой из токенов ERC-20, что делает KickCoin обычной валютой, принятой на платформе игр RBK , создание собственного благотворительного фонда KICKICO. Все это доказывает, что KICKICO инновационный, успешный и перспективный стартап. И это новые горизонты как для авторов и стартаперов, так и для инвесторов в проекты..



ICO все еще идет, хотя цель уже достигнута. Присоединитесь к криптоволюции сейчас! Совсем скоро команда порадует вас важными и амбициозными проектами с китайскими партнерами.



О KICKICO:

KICKICO — это платформа для безопасного и легкого сбора средств для ICO, preICO, краудфандинга и краудинвестинга, целью которых является создание платформы, которая не будет разрушать Ethereum в случае большого количества привлеченных средств. Задача проекта обеспечить людей со всего мира площадкой для простого и удобного сбора средств на свои проекты.

Задать вопрос в чате Telegram KICKICO: https://t.me/kickico

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