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Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости

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Старый Сегодня, 17:08
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости
В ночное время суток, до того как должен был быть дан старт утренним торгам Европейской сессии, инвесторы и аналитики по всему миру находились в нервном возбуждении по поводу новостей по поводу того, что Северная Корея запустил свои баллистические ракеты через территорию Японии, а ураган продолжает наносить колоссальный урон инфраструктуре штата Техас. Казалось бы, что всё очевидно, под тяжестью таких новостей рынок американских акций должен был падать, но с открытием рынка, торговлю в руки взяли роботы, которые, не обращая внимание ни на что, продолжали тянуть стоимость активов дальше вверх.



Индекс ценных бумаг Dow Jones смог вытянуть 200 пунктов роста, с прошлых ночных минимумов. И на фоне такого роста, 90 пунктов в плюс от индекса ценных бумаг Nasdaq выглядит довольно скромно.



Кстати говоря, индекс транспорта так же оказался по росту выше, чем индекс ценных бумаг Nasdaq.



Стоимость ценных бумаг FANG смогла прибавить +2,1 процента, оттолкнувшись от прошлых минимумов.



Торговые роботы пытались протащить стоимость индекса ценных бумаг S&P500 выше 50DMA. Но, пока не получилось.



Ниже вы увидите рабочий график тройного шорт-сквиза в ценных бумагах, где чаще всего инвесторы уходили в продажу.



Доходность долговых обязательств США несколько просели в цене, под конец торгового дня. Но просадка была небольшая, в итоге цена оказалась выше минимальных уровней, которые были зафиксированы во время торгов.



Вот ещё один график, который может претендовать на звание графика дня. Не смотря на то, что творится в США, индекс доллара волшебным образом оттолкнулся от низов, проделав так называемый U-разворот.



Нефть марки WTI продолжает дешеветь, но индекс нефтепродуктов RBOB подскочил в цене.



Золото, продолжает стремительно дешеветь. И это довольно странно.



По материалам zerohedge.com
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 17:11
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 189
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УГ: 19
КП: 0.250
Re: Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости
Обожаю, когда кто-то с умным видом объясняет, что уже произошло. При этом любой прогноз на будущее от этого аналитика - рулетка.
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Дневник | Инвестиционный фонд
Investassist на форуме  
Старый Сегодня, 17:13
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,741
Благодарностей: 684
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КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости
Цитата:
Сообщение от Investassist Посмотреть сообщение
когда кто-то с умным видом объясняет, что уже произошло.
Где вы увидели в материале объяснение того, что произошло? Описание да, вопросы, которые появились, тоже да. Объяснений не вижу.
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 17:16
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 189
Благодарностей: 44
УГ: 19
КП: 0.250
Re: Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости
Любой технический анализ - это объяснение того, что уже произошло.
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Дневник | Инвестиционный фонд
Investassist на форуме  
Старый Сегодня, 17:18
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,741
Благодарностей: 684
УГ: 20
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости
Цитата:
Сообщение от Investassist Посмотреть сообщение
Любой технический анализ - это объяснение того, что уже произошло.
Где вы здесь усмотрели технический анализ?
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Drum13 на форуме  
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