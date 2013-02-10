Инвесторы в панике скупают акции не обращая внимания на новости

В ночное время суток, до того как должен был быть дан старт утренним торгам Европейской сессии, инвесторы и аналитики по всему миру находились в нервном возбуждении по поводу новостей по поводу того, что Северная Корея запустил свои баллистические ракеты через территорию Японии, а ураган продолжает наносить колоссальный урон инфраструктуре штата Техас. Казалось бы, что всё очевидно, под тяжестью таких новостей рынок американских акций должен был падать, но с открытием рынка, торговлю в руки взяли роботы, которые, не обращая внимание ни на что, продолжали тянуть стоимость активов дальше вверх.
Индекс ценных бумаг Dow Jones смог вытянуть 200 пунктов роста, с прошлых ночных минимумов. И на фоне такого роста, 90 пунктов в плюс от индекса ценных бумаг Nasdaq выглядит довольно скромно.
Кстати говоря, индекс транспорта так же оказался по росту выше, чем индекс ценных бумаг Nasdaq.
Стоимость ценных бумаг FANG смогла прибавить +2,1 процента, оттолкнувшись от прошлых минимумов.
Торговые роботы пытались протащить стоимость индекса ценных бумаг S&P500 выше 50DMA. Но, пока не получилось.
Ниже вы увидите рабочий график тройного шорт-сквиза в ценных бумагах, где чаще всего инвесторы уходили в продажу.
Доходность долговых обязательств США несколько просели в цене, под конец торгового дня. Но просадка была небольшая, в итоге цена оказалась выше минимальных уровней, которые были зафиксированы во время торгов.
Вот ещё один график, который может претендовать на звание графика дня. Не смотря на то, что творится в США, индекс доллара волшебным образом оттолкнулся от низов, проделав так называемый U-разворот.
Нефть марки WTI продолжает дешеветь, но индекс нефтепродуктов RBOB подскочил в цене.
Золото, продолжает стремительно дешеветь. И это довольно странно.
По материалам zerohedge.com