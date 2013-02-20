Стало известно, сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники

Стало известно, сколько криптопалюты Bitcoin задекларировали
народные депутаты Украины.
На текущий момент общее количество задекларированных монет Bitcoin и Bitcoin Cash народными депутатами Украины составляет почти 40.000 ед., (>22.000 монет Bitcoin остальное Bitcoin Cash).
В Нацбанке еще раз разъяснили о статусе цифровой валюты Bitcoin в стране.
В Нацбанке в очередной раз пояснили, что криптовалюта Bitcoin не имеет никакого правого статуса в стране.
В пересчете на доллары задекларированная сумма криптовалюты Bitcoin украинскими депутатами составляет около $109.260.000 по текущему курсу Bitcoin и более дешевых Bitcoin Cash. Если эту сумму перевести в национальную валюту, то получится 2.779.639.956 грн.
Бычий тренд самой популярной цифровой валюты Bitcoin с начала текущего года (1000 долларов за BTC) и по август (4500 долларов за BTC) принес прибыль в десятки и даже сотни миллионов гривен некоторым народным депутатам Украины. Таким образом крипто-миллионерами стали такие украинские чиновники: глава и несколько депутатов Одесского облсовета, сотрудник Министерства Внутренних дел, менеджер ПАО «Украинская железная дорога» и ряд других.
Полный список украинских чиновников-обладателей криптовалюты можно просмотреть тут
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Нацбанк Украины рассматривает Биткоин как денежный суррогат, который не может использоваться частными и юридическими лицами на территории страны в качестве оплаты,
По материалам: http://glavcom.ua/news/ukrajinski-ch...en-432420.html
потому что нарушает украинское законодательство.
Актуально: Украинская Государственная фискальная служба озвучила позицию по цифровой валюте Bitcoin
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