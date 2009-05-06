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На Avito появилось объявление о продаже дров за биткоины

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#1
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На Avito появилось объявление о продаже дров за биткоины
На Avito появилось объявление о продаже дров за биткоины


Воронежский предприниматель по имени Андрей, разместил объявление на Avito о продаже дров за криптовалюту.


Отметим, что другие объявления продавца содержат информацию об оплате исключительно фиатными валютами.

В последнее время многие российские, белорусские и украинские предприниматели охотно начинают принимать к оплате биткоин и другие цифровые активы. Так, при помощи криптовалюты можно поужинать в киевском кафе “Лето”, оплатить услуги белорусского рекламного агентства Gusarov, рассчитаться за продукцию “Центра Суши” в Смоленске, оплатить шиномонтажные услуги сервиса TyrePlus в Беларуси и купить продукцию фермерского кафе “LavkaLavka”.

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