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Радиоведущий собрал $50 000 в Bitcoin и Dash для помощи пострадавшим от урагана

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Радиоведущий собрал $50 000 в Bitcoin и Dash для помощи пострадавшим от урагана

Ураган Харви накрыл штат Техас и побережье Мексиканского залива, причинив гигантский ущерб и вынудив множество людей искать убежища. Это один из наиболее мощных ураганов, затронувших территорию США в течение последних десяти лет.

Дэнни Сессомс, ведущий радиошоу в Остине на криптовалютную тематику, объединил свои усилия с Unsung.org для привлечения пожертвований, чтобы помочь пострадавшим от сильного урагана. В своей передаче Сессомс заявил, что средства будут приниматься с помощью цифровых валют Dash и Bitcoin и потратит эти деньги на приобретение товаров первой необходимости, чтобы передать пострадавшим.

Благодаря этому удалось собрать порядка 50 000 долларов. Радиоведущий загрузил свой трейлер приобретенными в Wal-Mart вещами и отправился в дорогу.

Он объяснил: "Подобные моменты показывают, что криптовалютные технологии - это реальная сила. За криптовалютой большое будущее".

Иногда криптовалюты имеют отрицательную репутацию, потому что правонарушители могут использовать их для отмывания денег и покупок наркотиков. Сбор средств, подобный этому, является одним из способов восстановления репутации Bitcoin. Ведь цифровую валюту можно использовать и для хороших целей.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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