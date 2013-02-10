Россия инвестирует 3 млрд рублей в разработку и производство микросхем

Российское Министерство промышленности и торговли заявило о запуске инвестиционной программы опытно-конструкторских работ по линии электроники. На данную программу будет выделено более 3 млрд рублей.
Как заявлено в документации, инвестиционная программа запущена ради обеспечения импортозамещения в ОПК, чтобы в будущем создать системы радиоэлектронных компонентов, аналогичные системам Японии, Германии, Тайваня и США. И хотя вся документация по инвестиционной программе является открытой, по разрабатываемым системам были присвоены закрытые шифры, "Сложность-И4-Р", "Вольт-И13-Т", "Деталь-И16", и другие.
Как стало известно из опубликованной документации, будет направлено 163,9 млн рублей на разработку газоразрядных индикаторных панелей. Они применяются в качестве цифровых экранов. Как заявляется, данные изделия смогут заменить микросхемы uPD16305 и uPD16337 от японской корпорации NEC.
Ещё 128,8 млн рублей будет направлено на создание микросхем обработки преобразователей электрического сигнала. Таким образом, российская оборонка сможет заменить германские микросхемы iC-MN, iC-NQ и GC-NIP, производимые такими компаниями, как iC-Haus и Gemac. Отдельной строкой прописано выделение 263,7 млн рублей на разработку цифровых потенциометров. Данные изделия смогут заменить микросхемы из США, такие как Analog Devices, Dallas Semiconductor и Maxim.
В рамках инвестиционной программы так же будет запущено создание 4-ядерной микросхемы для криптографической обработки и защиты информации. Под разработку будет выделено 298,6 млн рублей. Таким образом, российские производители смогут полностью вытеснить с российского рынка такие микросхемы, как Infineon, из Германии, Broadcom и Texas Instruments из США. Так же, на разработку микросхем мониторинга и анализа данных ряда сетевых протоколов будет выделено 248,5 млн рублей. Описанная выше продукция сможет полностью заместить собой такие микросхемы родом из США, как Micrel, Vitesse, Atheros и Texas Instruments.
И это лишь малая толика разрабатываемых микросхем, которые попадают под инвестиционную программу Министерства промышленности и торговли России. Стоит указать на факт того, что в программе прописана не только разработка, но так же последующий запуск крупного серийного производства разработанных микросхем.
Специально для mmgp.ru