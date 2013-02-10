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Россия инвестирует 3 млрд рублей в разработку и производство микросхем

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Старый Сегодня, 16:20
#1
Мастер
 
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Россия инвестирует 3 млрд рублей в разработку и производство микросхем


Российское Министерство промышленности и торговли заявило о запуске инвестиционной программы опытно-конструкторских работ по линии электроники. На данную программу будет выделено более 3 млрд рублей.

Как заявлено в документации, инвестиционная программа запущена ради обеспечения импортозамещения в ОПК, чтобы в будущем создать системы радиоэлектронных компонентов, аналогичные системам Японии, Германии, Тайваня и США. И хотя вся документация по инвестиционной программе является открытой, по разрабатываемым системам были присвоены закрытые шифры, "Сложность-И4-Р", "Вольт-И13-Т", "Деталь-И16", и другие.

Как стало известно из опубликованной документации, будет направлено 163,9 млн рублей на разработку газоразрядных индикаторных панелей. Они применяются в качестве цифровых экранов. Как заявляется, данные изделия смогут заменить микросхемы uPD16305 и uPD16337 от японской корпорации NEC.

Ещё 128,8 млн рублей будет направлено на создание микросхем обработки преобразователей электрического сигнала. Таким образом, российская оборонка сможет заменить германские микросхемы iC-MN, iC-NQ и GC-NIP, производимые такими компаниями, как iC-Haus и Gemac. Отдельной строкой прописано выделение 263,7 млн рублей на разработку цифровых потенциометров. Данные изделия смогут заменить микросхемы из США, такие как Analog Devices, Dallas Semiconductor и Maxim.

В рамках инвестиционной программы так же будет запущено создание 4-ядерной микросхемы для криптографической обработки и защиты информации. Под разработку будет выделено 298,6 млн рублей. Таким образом, российские производители смогут полностью вытеснить с российского рынка такие микросхемы, как Infineon, из Германии, Broadcom и Texas Instruments из США. Так же, на разработку микросхем мониторинга и анализа данных ряда сетевых протоколов будет выделено 248,5 млн рублей. Описанная выше продукция сможет полностью заместить собой такие микросхемы родом из США, как Micrel, Vitesse, Atheros и Texas Instruments.

И это лишь малая толика разрабатываемых микросхем, которые попадают под инвестиционную программу Министерства промышленности и торговли России. Стоит указать на факт того, что в программе прописана не только разработка, но так же последующий запуск крупного серийного производства разработанных микросхем.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#2
Любитель
 
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Адрес: Ни́цца(Nizza)
Инвестирую в: HYIP
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Re: Россия инвестирует 3 млрд рублей в разработку и производство микросхем
Купить фирму в гонконге $1000 перекачать бабло на ее счет, завезти китайского электро хлама с посреотищными скрепными сколеновставательными названиями аля "медведь 7" "Медведь 7М" "лохэтосудьба 69". Прикручивать это ****ецо к чугуниевым танкам, аля сковородка путина т 72 (как я рад). Продавать этот хлам за нефтедоллары таким же деспотам с ближнего востока.
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Вы держитесь там, Хорошего настроения, Здоровия!
Valensiano на форуме  
Старый Сегодня, 16:44
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,731
Благодарностей: 684
УГ: 20
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: Россия инвестирует 3 млрд рублей в разработку и производство микросхем
Как у борца с Мордором смотрю от новости резко подгорело, прямо несите огнетушитель господину выше, иначе реактивная струя у него прожжёт кресло по ним.
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Drum13 на форуме  
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