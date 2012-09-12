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Население оградят от криптовалют Население оградят от криптовалют



Торговлю разрешат только квалифицированным инвесторам





Минфин намерен разрешить торговлю криптовалютами только на Московской бирже и только квалифицированным инвесторам, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев. По мнению ведомства, это поможет не только защитить уязвимые категории инвесторов, но и закрыть возможность для отмывания средств через криптовалюты. По мнению участников рынка, сама основа криптовалют заключается в полной прозрачности операций, а ограничения вряд ли помогут.



Тема легализации криптовалют на российском рынке получила новый разворот. По словам Алексея Моисеева, министерством прорабатывается вопрос об ограничении торговли такими активами для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. При этом единственным организатором торгов должна стать Московская биржа. «Мы должны иметь возможность фиксировать сделки и истории сделок»,— пояснил господин Моисеев “Ъ”. Это свидетельствует о значительном изменении взглядов регуляторов на криптовалюты за последние три года. От полного неприятия и необходимости уголовного наказания за выпуск и обращение «денежных суррогатов» ведомства перешли к обсуждению легализации этого инструмента и его допуска на центральную торговую площадку страны.



Квалинвесторами могут быть признаны лица (не являющиеся квалинвесторами в силу закона, то есть профучастниками рынка ценных бумаг — банками, брокерами, управляющими компаниями, НПФ и т. п.), владеющие активами на сумму от 6 млн руб.— для физлиц, или имеющие капитал от 200 млн руб.— для юрлиц, или же имеющие определенный опыт работы на финансовом рынке, образование (для физлиц).





По словам чиновника, такие меры необходимы, чтобы, с одной стороны, защитить права потребителей, а с другой — исключить отмывание средств через криптовалюту. Ведомство в ближайшее время представит концепцию регулирования криптовалютного рынка в правительство и в случае одобрения приступит к написанию соответствующих нормативных актов. Данная концепция обсуждается с ЦБ, Росфинмониторингом и Московской биржей. Все участники процесса это подтверждают, однако в ЦБ и Росфинмониторинге вчера комментировать эту тему не стали. Московская биржа сообщила, что уже работает над созданием инфраструктуры для таких торгов (см. “Ъ” от 28 июля). «На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты. С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту»,— сообщили в пресс-службе биржи.





Криптосообщество в оценках идеи Минфина разделилось. По мнению основателя Bitcoin Fund Анатолия Князева, идея допустить криптовалюты к биржевым торгам является положительным сигналом для институциональных инвесторов. «Юрлица не имеют возможности покупать криптовалюту легально. Как только она появится, рынок придет в норму и значительно вырастет»,— говорит он. Однако, как считает руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в России Элина Сидоренко, столь жесткая концепция регулирования отпугнет крупнейших игроков, которые предпочтут иностранные юрисдикции. «Если Россия намерена увеличивать свою конкурентоспособность на этом рынке, мы должны создавать такую регуляторику, которая могла бы обеспечивать безопасность людей лишь на основе стимулирования потенциальных инвесторов»,— уверена она. По ее мнению, Минфин предлагает запретительные меры, препятствующие переходу институционалов в российскую юрисдикцию. По словам госпожи Сидоренко, представленная господином Моисеевым концепция для обсуждения на рабочей группе еще не была представлена. Ранее обсуждалась идея «ступенчатого» приобретения криптовалюты физлицами по аналогии с продажей населению иностранной валюты. При такой системе доступ к биржевым торгам криптовалютой получают крупные игроки, которые формируют котировки. Затем они же осуществляют продажу криптовалюты через обменные пункты населению. «Эти деньги государством будут легитимизированы»,— пояснила госпожа Сидоренко.



С точки зрения же контроля за отмыванием средств, считают участники рынка, меры, предложенные Минфином, являются излишними.



Цитата: «Криптовалюты являются высокорискованными инструментами вложения фиатных денег, но называть их непрозрачными и одним из вариантов "отмывания денег" нельзя.



Источник Минфин намерен разрешить торговлю криптовалютами только на Московской бирже и только квалифицированным инвесторам, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев. По мнению ведомства, это поможет не только защитить уязвимые категории инвесторов, но и закрыть возможность для отмывания средств через криптовалюты. По мнению участников рынка, сама основа криптовалют заключается в полной прозрачности операций, а ограничения вряд ли помогут.Тема легализации криптовалют на российском рынке получила новый разворот. По словам Алексея Моисеева, министерством прорабатывается вопрос об ограничении торговли такими активами для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. При этом единственным организатором торгов должна стать Московская биржа. «Мы должны иметь возможность фиксировать сделки и истории сделок»,— пояснил господин Моисеев “Ъ”. Это свидетельствует о значительном изменении взглядов регуляторов на криптовалюты за последние три года. От полного неприятия и необходимости уголовного наказания за выпуск и обращение «денежных суррогатов» ведомства перешли к обсуждению легализации этого инструмента и его допуска на центральную торговую площадку страны.Квалинвесторами могут быть признаны лица (не являющиеся квалинвесторами в силу закона, то есть профучастниками рынка ценных бумаг — банками, брокерами, управляющими компаниями, НПФ и т. п.), владеющие активами на сумму от 6 млн руб.— для физлиц, или имеющие капитал от 200 млн руб.— для юрлиц, или же имеющие определенный опыт работы на финансовом рынке, образование (для физлиц).По словам чиновника, такие меры необходимы, чтобы, с одной стороны, защитить права потребителей, а с другой — исключить отмывание средств через криптовалюту. Ведомство в ближайшее время представит концепцию регулирования криптовалютного рынка в правительство и в случае одобрения приступит к написанию соответствующих нормативных актов. Данная концепция обсуждается с ЦБ, Росфинмониторингом и Московской биржей. Все участники процесса это подтверждают, однако в ЦБ и Росфинмониторинге вчера комментировать эту тему не стали. Московская биржа сообщила, что уже работает над созданием инфраструктуры для таких торгов (см. “Ъ” от 28 июля). «На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты. С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту»,— сообщили в пресс-службе биржи.Криптосообщество в оценках идеи Минфина разделилось. По мнению основателя Bitcoin Fund Анатолия Князева, идея допустить криптовалюты к биржевым торгам является положительным сигналом для институциональных инвесторов. «Юрлица не имеют возможности покупать криптовалюту легально. Как только она появится, рынок придет в норму и значительно вырастет»,— говорит он. Однако, как считает руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в России Элина Сидоренко, столь жесткая концепция регулирования отпугнет крупнейших игроков, которые предпочтут иностранные юрисдикции. «Если Россия намерена увеличивать свою конкурентоспособность на этом рынке, мы должны создавать такую регуляторику, которая могла бы обеспечивать безопасность людей лишь на основе стимулирования потенциальных инвесторов»,— уверена она. По ее мнению, Минфин предлагает запретительные меры, препятствующие переходу институционалов в российскую юрисдикцию. По словам госпожи Сидоренко, представленная господином Моисеевым концепция для обсуждения на рабочей группе еще не была представлена. Ранее обсуждалась идея «ступенчатого» приобретения криптовалюты физлицами по аналогии с продажей населению иностранной валюты. При такой системе доступ к биржевым торгам криптовалютой получают крупные игроки, которые формируют котировки. Затем они же осуществляют продажу криптовалюты через обменные пункты населению. «Эти деньги государством будут легитимизированы»,— пояснила госпожа Сидоренко.С точки зрения же контроля за отмыванием средств, считают участники рынка, меры, предложенные Минфином, являются излишними.Практически все криптовалютные биржи придерживаются принципа AML/KYC (соблюдение норм антиотмывочного законодательства и использование принципа "знай своего клиента".— “Ъ”) и запрашивают данные, подтверждающие личность трейдера»,— говорит сооснователь блокчейн-платформы Wirex Павел Матвеев. По его словам, сама основа блокчейна заключается в полной прозрачности операций — кто, когда, в какой объеме, у кого купил, кому продал или переслал криптовалюту. Сооснователь блокчейн-сервиса по распознаванию и анализу речи Anryze Михаил Ежов добавляет, что административный запрет на куплю-продажу криптовалюты «с рук» или через телеграм-боты не будет работать. «Останется и возможность продать криптовалюту за границу, получив обратный платеж в любом другом виде»,— резюмирует он.

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