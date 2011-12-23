Стартовали первые в мире биржевые торги алмазами

Торги алмазными фьючерсами пока проходят в тестовом режиме
Индийская сырьевая биржа (ICEX) впервые в мире провела торги фьючерсами на алмазы. Контракты были разработаны ICEX совместно с министерством финансов и советом по ценным бумагам и биржам Индии.
Сообщается, что для проверки эффективности подобных сделок торги будут проходить в тестовом режиме до 1 сентября. До этого 7-11 августа уже проводились ограниченные пробные торги, в которых принимали участие 62 клиента.
На 3 сентября запланирован запуск реальных торгов. Будут предложены три вида трехмесячных контрактов. Лоты составят 1 карат, 0,5 карата и 0,3 карата.
Индия – мировой центр обработки драгоценных камней. Огранка алмазов сосредоточена в городе Сурат, штат Гуджарат.
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