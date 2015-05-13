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Fujifilm планирует потратить $4,5 млрд на стратегические приобретение в течении 3 лет

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Fujifilm планирует потратить $4,5 млрд на стратегические приобретение в течении 3 лет

Японская компания Fujifilm Holdings Corporation сегодня сообщает о том, что планирует потратить 500 миллиардов иен ($4.54 миллиарда) на стратегические приобретения в течение последующих трех лет, поскольку она стремится масштабироваться за пределы фотобизнеса, который на сегодняшний день сокращается.

Fujifilm в декабре прошлого года объявила о покупке 71% акций лаборатории Wako Chemicals USA, которая является подразделением азиатской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Company Limited, за $1,3 миллиарда с целью расширить свой портфель здравоохранительной компанией.

Также напомню, что в 2016 году Fujifilm планировал выкупить Toshiba Medical Systems, но к сожалению это сделал Canon Inc.


Перевод специально для MMGP.RU

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