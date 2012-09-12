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Министр финансов рассказал, каким будет госбюджет-2018

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Министр финансов рассказал, каким будет госбюджет-2018
Проект государственного бюджета Украины на 2018 год формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест.

Об этом написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

Также Данилюк отметил, что участники встречи сосредоточили внимание на важности создания новой формулы распределения образовательной субвенции на 2018 год и обсудили вопрос внедрения новых методов финансирования первичной медицинской помощи, на которую в 2018 году предполагается направить 14,3 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга – до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году – 132 млн грн, в 2020 году – 297 млн грн.

От приватизации правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн в 2019 году и 0,5 млрд грн в 2020 году. На дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.

По материалам УНИАН
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