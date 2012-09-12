Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,831 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стало известно, сколько может стоить проезд по первой платной дороге в Украине

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:53
#1
RICH-AND-FREE.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 13,467
Благодарностей: 7,629
УГ: 26
КП: 0.214
подарки
награды Волшебный горшочек 
Стало известно, сколько может стоить проезд по первой платной дороге в Украине
В Украине планируют построить первую платную дорогу. Смета уже подсчитана, сейчас ищут инвесторов.

Сейчас на международной трассе Е-95 водители часами простаивают в пробках. “Расширить эту дорогу уже невозможно, дорога по сути эксплуатируется на пределе своей пропускной способности”, – рассказывает советник председателя государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.

Зато, по его словам, можно построить новую – платную. Строительство будет проходить за счет инвесторов, говорят в “Укравтодоре”. Но новая дорога протянется только от Киева до Белой Церкви.

“Максимальная скорость там будет составлять 130 либо 140 км/ч. Средняя стоимость разового проезда составляет 9 евроцентов за км, то есть в случае дороги Киев – Белая Церковь это будет сумма порядка 4,5 евро”, – рассказывает Кава.

Строительство новой трассы в 50 км обойдется в 300 млн долларов,подсчитали в Укравтодоре. Инвестор сможет взимать плату за проезд в течение 25 лет, а затем дорога станет государственной и бесплатной.

Впрочем, автоэксперт Владислав Антонов предполагает: как только появится платная дорога – старую, альтернативную – не будут ремонтировать. “Смысл делать две идеальные дороги: одну платную, вторую – бесплатную. Это просто не окупит платную дорогу. Поэтому смысл государству, смысл инвестору ремонтировать трассу Киев – Одесса, когда есть рядом автобан, на котором снимаются деньги?”, – рассуждает Антонов.

Почти по всей Европе платные дороги давно построили. Во Франции и Италии нужно платить за определенный отрезок. А вот в Швейцарии, Чехии или Австрии придется приобрести абонемент на проезд. Это достаточно дорогое удовольствие, так как с севера на юг дорога обходится в 85 евро, но с другой стороны – это дает возможность ехать на большой скорости.

Первая платная украинская дорога может появиться только через несколько лет. Более того – добро на это должна дать Верховная Рада.


Ежегодно стоимость ремонтных работ на автодорогах Украины оценивается в 60 млрд гривен.

По рейтингу качества дорог The World Economic Forum, Украина занимает 137 место из 144.

По материалам Сегодня
__________________
ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ, И РЕФБЭК КАЖДОМУ!Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестицииИнвестирую тут MONHYIPТолько у Ларисы инвест проекты, присоединяйтесь HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стало известно, на сколько женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин moskva Новости в мире финансов и инвестиций 27 08.12.2016 11:50
Стало известно, сколько украинцы пожертвовали для армии Alcest Политика и экономика 37 24.10.2016 11:15
Стало известно, во сколько обошлось Джамале Евровидение Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.05.2016 20:36
Стало известно, сколько работников в Украине получает "белые" зарплаты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.03.2016 12:58
Стало известно, во сколько обойдется Windows 10 Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 14 04.06.2015 19:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denfrolov
Дневник валютного трейдера (со 100 до 30000$ за год)
От Denfrolov в разделе «Архив: Дневник манимейкера»
Аватар web-Nik95
Дневник web-Nik95 - Эксперементы с идеями
От web-Nik95 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Как пытаются очернить MMGP и Fx-Trend - чёрный пиар
От ThePPP в разделе «Архив»
Аватара нет
FOREX STRATEGY BUILDER
От luckyea в разделе «Видео-уроки»
Аватар mysilver
смешные видео приколы для скачивания
От mysilver в разделе «Юмор»
Аватар tanrad
Топ 10 мировых кризисов и их причины
От tanrad в разделе «Видео-уроки»
.     
Пользователей
420,831
Тем
486,736
Сообщений
12,094,438

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube