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Стало известно, сколько может стоить проезд по первой платной дороге в Украине
В Украине планируют построить первую платную дорогу. Смета уже подсчитана, сейчас ищут инвесторов.
Сейчас на международной трассе Е-95 водители часами простаивают в пробках. “Расширить эту дорогу уже невозможно, дорога по сути эксплуатируется на пределе своей пропускной способности”, – рассказывает советник председателя государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
Зато, по его словам, можно построить новую – платную. Строительство будет проходить за счет инвесторов, говорят в “Укравтодоре”. Но новая дорога протянется только от Киева до Белой Церкви.
“Максимальная скорость там будет составлять 130 либо 140 км/ч. Средняя стоимость разового проезда составляет 9 евроцентов за км, то есть в случае дороги Киев – Белая Церковь это будет сумма порядка 4,5 евро”, – рассказывает Кава.
Строительство новой трассы в 50 км обойдется в 300 млн долларов,подсчитали в Укравтодоре. Инвестор сможет взимать плату за проезд в течение 25 лет, а затем дорога станет государственной и бесплатной.
Впрочем, автоэксперт Владислав Антонов предполагает: как только появится платная дорога – старую, альтернативную – не будут ремонтировать. “Смысл делать две идеальные дороги: одну платную, вторую – бесплатную. Это просто не окупит платную дорогу. Поэтому смысл государству, смысл инвестору ремонтировать трассу Киев – Одесса, когда есть рядом автобан, на котором снимаются деньги?”, – рассуждает Антонов.
Почти по всей Европе платные дороги давно построили. Во Франции и Италии нужно платить за определенный отрезок. А вот в Швейцарии, Чехии или Австрии придется приобрести абонемент на проезд. Это достаточно дорогое удовольствие, так как с севера на юг дорога обходится в 85 евро, но с другой стороны – это дает возможность ехать на большой скорости.
Первая платная украинская дорога может появиться только через несколько лет. Более того – добро на это должна дать Верховная Рада.
Ежегодно стоимость ремонтных работ на автодорогах Украины оценивается в 60 млрд гривен.
По рейтингу качества дорог The World Economic Forum, Украина занимает 137 место из 144.
По материалам Сегодня