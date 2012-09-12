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В Румынии заявили о готовности перейти на евро

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В Румынии заявили о готовности перейти на евро
Румыния может присоединиться к еврозоне в 2022 году. Об этом заявил глава МИД Румынии Теодор Мелескану.

“Присоединение к еврозоне – это политическое решение, которое мы приняли несколько лет назад. Мы уже достигли формальных критериев и можем присоединиться к еврозоне хоть завтра, но мы опасаемся, что это может оказать негативное влияние на пенсионеров и бедные слои населения. Думаю, мы примем евро через пять лет, в 2022 году”, – сказал Мелескану.

Сейчас в еврозону входят 19 стран.

Литва стала последней страной, перешедшей на евро с 1 января 2015 года.

По материалам Економічна Правда
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