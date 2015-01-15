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Глава российского ВЭБа: "А почему бы не выпустить в Москве москоин?"

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Глава российского ВЭБа: "А почему бы не выпустить в Москве москоин?"


Москва могла бы обзавестись собственной виртуальной валютой, если в будущем города будут эмитировать свои криптовалюты, сказал глава ВЭБа Сергей Горьков в ходе прямого эфира с основателем Ethereum Виталиком Бутериным.

«Почему бы не выпустить москоин?» — сказал Горьков в ответ на прогноз Бутерина о развитии рынка криптовалют.

«Через 20—40 лет у нас будет много разных видов валют. Раньше были государственные валюты и золото. В будущем компании начнут выпускать свои валюты, будут глобальные криптовалюты, города смогут выпускать свою валюту. В кошельке у каждого человека будет несколько видов валют», — заявил Бутерин.

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