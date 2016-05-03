Я не админ и админа не знаю!
Старт проекта 29.08.2017
Criptobayunlimited
Кто мы
Как и в любой другой признанной компании, у нас есть обязательство и цель быть эффективными и иметь большую эффективность, мы очень много работаем, чтобы наши инвесторы имели возможность получать доход благодаря этой новой инновации.
Поэтому, чтобы эффективно действовать в нашей области, мы используем стандартизованные и признанные алгоритмы, которые включают Scrypt и SHA-256. Всегда поддерживая наше современное компьютерное оборудование и пользователей, ориентированных на центр, чтобы иметь возможность предлагать лучшую, стабильную и стабильную производительность.
Выгодные почасовые ставки. В зависимости от вашей доли биткойнов вы можете зарабатывать до 15% в день от биткойнов, которые вы подавали на активные депозиты. Начните с 0.001 BTC, и вы можете иметь столько активных депозитов, сколько хотите. Выгода от нашей партнерской программыРегиональные представители предоставляют вам возможность зарабатывать 200% от обычной партнерской комиссии. Поддержите и рекламируйте наш проект в своем регионе, станьте нашим партнером, и вы получите финансовую компенсацию. Мгновенное снятие Мгновенные платежи по требованию являются стандартным вариантом для любого из наших клиентов, и нет никаких комиссий или какой-либо другой скрытой политики. Просто зайдите в раздел снятия средств в своем аккаунте и запросите доступную сумму.
Тарифные планы:
9%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 0,01 BTC
15%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 5 BTC
Принимает только битки.
Реферальная комиссия 6 уровней (24%)
Есть страничка PAYID OUT (подтверждение выплат)
Есть страничка сертификата (Великобритания)
Мой вклад
70$
https://blockchain.info/tx/49b643ed0...23734de16a12e0