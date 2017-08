Интересные факты про биткойн, которые вы могли раньше пропустить

OPLOTT Премиум



Ниже можно будет ознакомиться с сжатой, но интересной дополнительной информацией, которая была найдена на просторах Интернета и которая относится к столь любимой уже многими участниками и гостями этого форума mmgp.ru криптовалюте биткойн. Итак, вперёд!



1). В биткойн-сообществе принято считать, что создатель биткойна Сатоши Накамото владеет 1 миллионом биткойнов, стоимость, которых в настоящее время составляет около 2 млрд долл. США. Неплохо, правда?



2). Между тем, количество самих биткойнов ограничено числом в 21 млн уже выпущенных криптомонет, часть из которых, ещё будет нужно только добыть.



3). Почти 70% банков ведут сейчас свои эксперименты с разрешенными блокчейн-технологиями.



4). 64% биткойнов никогда не использовались и маловероятно, что когда-либо будут использоваться.



5). ФБР США в настоящее время имеет в своем распоряжении 1,5% всех биткойнов.



6). В США к настоящему моменту только чуть более 800 человек самостоятельно задекларировали доход от транзакций с биткойнами для налогового учёта.



7). К настоящему времени в мире выпущено 7 дебетовых карт для физических лиц работающих с биткойн-кошельками.



8). В 2015 году профессиональный игрок под ником Narowa на игровом портале выиграл 11 000 биткойнов, что курсу того года составляло 1,3 млн долл. США.



9). К сделкам с биткойнами пока не применима хорошо многим известная банковская процедура "chargeback".



10). По состоянию на июль 2017 года в обращении находились 16,4 млн биткойнов.



11). В прошлом году один пользователь сети вместо биткойнов на сумму 5 долл. США перевел 137 000 долл. США какому-то неизвестному получателю и про эти деньги ему пришлось просто забыть.



12). По прогнозам к 2027 году в обращении будет находиться почти 17 млн биткойнов.



13). Обратно: по прогнозам предел в 21 млн биткойнов будет достигнут только к октябрю 2140 года.



14). Кипрский университет г. Никосия ранее стал первым вузом принявшим в уплату за обучение биткойны.



15). Такие компании как: "One Shot Hotels", "Holiday in New York", "Reeds Jewelers" - сейчас эмитируют свои персональные акции в биткойнах.



16). Самые крупные биткойн-миллионеры на сегодняшний день: Роджер Вер ($52 млн) и Чарли Шрем ($45 млн).



17). В мире уже 20 производителей занимаются выпуском биткойн-банкоматов.



18). В Бельгии при сделках с биткойнами официально не нужно платить НДС.



19). Страны, которые уже успели официально запретить у себя биткойн: Киргизия, Боливия, Эквадор, Бангладеш, Таиланд и Исландия.



Как видим тема криптовалют и биткойна в частности постоянно развивается и пополняется новыми фактами и интересными переменами. Тот кто хочет, несомненно, может добавлять и свою интересную информацию из этой области в комментариях к этой теме ниже.



Специально для форума mmgp.ru



