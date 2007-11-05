Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top

я не админ, админа не знаю
Старт проекта: 29.08.2017
EUROTRADERS
о компании
Инвестиционные планы:
Stock market:
Цитата:
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Доверительное управление финансами инвесторов – один из самых эффективных способов пассивного заработка онлайн для людей, желающих зарабатывать на инвестициях, но не имеющих специальных навыков, знаний и программно-аппаратной базы для выполнения торговых операций. Кроме этого, многие сделки, по-настоящему привлекательные и выгодные, не могут стать доступными для сторонних одиночных инвесторов в силу высокого порога инвестиционного участия. Именно поэтому спрос на услуги доверительного управления всегда остается высоким в международном контексте онлайн инвестирования.
Eurotraders Investment Solutions Limited специализируется на предоставлении услуг по доверительному управлению финансами инвесторов компании на базе инвестиционной платформы www.eurotraders.top. И чтобы стать клиентом нашей компании и начать пассивно получать стабильную прибыль, нужно просто зарегистрировать персональный аккаунт на нашем сайте и сделать депозит, воспользовавшись для этого нашими инвестиционными предложениями. Именно такая простая и доступная схема взаимного сотрудничества доступна для инвесторов из любой страны мира на сегодняшний момент. И чтобы это стало возможным, мы прошли путь от небольшой группы программистов и аналитиков, которым в 2016 году удалось создать эффективные алгоритмы прогнозирования изменения котировок валютных пар и индексов акций, которые при использовании высокоскоростных линий Интернет способствуют ускорению процессов трейдинга, проведения аналитики и заключению конечных сделок. После тестирования и проверки на многочисленных транзакциях наших технологий, мы создали компанию Eurotraders Investment Solutions Limited, обладающую европейским видением подходов к бизнесу.
25-500$ = 5% в день пожизненно
501-3000$ = 6% в день пожизненно
3001-7500$ = 8% в день пожизненно
7501-100к$ = 11% в день пожизненно
Crypto currencies:
25-500$ = 10% в день на 20 календарных дней, депозит и прибыль в конце (200% в итоге)
25-1000$ = 12.5% в день на 40 календарных дней, депозит и прибыль в конце (500% в итоге)
25-5000$ = 15% в день на 60 календарных дней, депозит и прибыль в конце (900% в итоге)
25-100k$ = 20% в день на 100 календарных дней, депозит и прибыль в конце (2000% в итоге)
Forex market:
25-500$ = 2.3% в день на 10 календарных дней, депозит в конце
501-1000$ = 2.5% в день на 15 календарных дней, депозит в конце
1001-5000$ = 3% в день на 20 календарных дней, депозит в конце
5001-100к$ = 4% в день на 30 календарных дней, депозит в конце
Регламент на вывод: до 24 часов.
Партнерская программа:
Стандартная: 7%-2% от суммы депозита
представительская: 11%-3%-1% от суммы депозита
“ехчасть проекта:
- Лицензионный * скрипт GoldCoders
- Ddos защита;
- Хостинг Coverddos;
- Выделенный сервер;
- EV SSL Comodo (гринбар
);
- официально зарегистрированная компания в Англии (номер 10860058, проверка в госреестре - тык
);
- Верификация: AVG, TrustWave, Thawte, GeoTrust
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin
*Контакты и поддержка:
- Видеоотзывы о компании на Youtube канале
:
- Онлайн чат и поддержка по телефону +442036080561
(24/7 = круглосуточно, на английском Языке)
Мой депозит:
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