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Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:11
#1
invest-withstan.club
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Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 1,081
Благодарностей: 344
УГ: 230
КП: 0.000
подарки
Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top
я не админ, админа не знаю
Старт проекта: 29.08.2017


EUROTRADERS


о компании

Цитата:


Доверительное управление финансами инвесторов – один из самых эффективных способов пассивного заработка онлайн для людей, желающих зарабатывать на инвестициях, но не имеющих специальных навыков, знаний и программно-аппаратной базы для выполнения торговых операций. Кроме этого, многие сделки, по-настоящему привлекательные и выгодные, не могут стать доступными для сторонних одиночных инвесторов в силу высокого порога инвестиционного участия. Именно поэтому спрос на услуги доверительного управления всегда остается высоким в международном контексте онлайн инвестирования.

Eurotraders Investment Solutions Limited специализируется на предоставлении услуг по доверительному управлению финансами инвесторов компании на базе инвестиционной платформы www.eurotraders.top. И чтобы стать клиентом нашей компании и начать пассивно получать стабильную прибыль, нужно просто зарегистрировать персональный аккаунт на нашем сайте и сделать депозит, воспользовавшись для этого нашими инвестиционными предложениями. Именно такая простая и доступная схема взаимного сотрудничества доступна для инвесторов из любой страны мира на сегодняшний момент. И чтобы это стало возможным, мы прошли путь от небольшой группы программистов и аналитиков, которым в 2016 году удалось создать эффективные алгоритмы прогнозирования изменения котировок валютных пар и индексов акций, которые при использовании высокоскоростных линий Интернет способствуют ускорению процессов трейдинга, проведения аналитики и заключению конечных сделок. После тестирования и проверки на многочисленных транзакциях наших технологий, мы создали компанию Eurotraders Investment Solutions Limited, обладающую европейским видением подходов к бизнесу.

Инвестиционные планы:

Stock market:
25-500$ = 5% в день пожизненно
501-3000$ = 6% в день пожизненно
3001-7500$ = 8% в день пожизненно
7501-100к$ = 11% в день пожизненно

Crypto currencies:
25-500$ = 10% в день на 20 календарных дней, депозит и прибыль в конце (200% в итоге)
25-1000$ = 12.5% в день на 40 календарных дней, депозит и прибыль в конце (500% в итоге)
25-5000$ = 15% в день на 60 календарных дней, депозит и прибыль в конце (900% в итоге)
25-100k$ = 20% в день на 100 календарных дней, депозит и прибыль в конце (2000% в итоге)

Forex market:
25-500$ = 2.3% в день на 10 календарных дней, депозит в конце
501-1000$ = 2.5% в день на 15 календарных дней, депозит в конце
1001-5000$ = 3% в день на 20 календарных дней, депозит в конце
5001-100к$ = 4% в день на 30 календарных дней, депозит в конце

Регламент на вывод: до 24 часов.




Партнерская программа:
Стандартная: 7%-2% от суммы депозита
представительская: 11%-3%-1% от суммы депозита




“ехчасть проекта:

- Лицензионный * скрипт GoldCoders
- Ddos защита;
- Хостинг Coverddos;
- Выделенный сервер;
- EV SSL Comodo (гринбар);
- официально зарегистрированная компания в Англии (номер 10860058, проверка в госреестре - тык);
- Верификация: AVG, TrustWave, Thawte, GeoTrust




Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin


*Контакты и поддержка:

- Видеоотзывы о компании на Youtube канале:


- Онлайн чат и поддержка по телефону +442036080561 (24/7 = круглосуточно, на английском Языке)

Мой депозит:


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Чат для моих партнеров
Sonikov на форуме  
Старый Сегодня, 14:17
#2
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 6,209
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УГ: 98
КП: 0.000
Re: Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top
У меня и на компе и на планшете сайт блокируется, фишинговая шняга похоже.
Даже пытаться не буду больше.
pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 14:20
#3
Любитель
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 798
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КП: 0.008
Re: Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top
планы винегрет какой-то
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 14:41
#4
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
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подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top
меня терзают смутные сомнения)) Опять горы, горы и еще раз горы..Милари финанс напомнил, манера таже..шляпа - скамовозка еще та была....знатно там публику одели на денежку...как вижу, аж вся потрясаюсь))

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от reallyOo Посмотреть сообщение
планы винегрет какой-то
я даже близко этой темы не коснусь)) ущербно все..
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Последний раз редактировалось Сифа; Сегодня в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Сифа на форуме  
Старый Сегодня, 14:46
#5
Любитель
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.11.2007
Сообщений: 285
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УГ: 7
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Re: Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top
Классический пример, когда классный дизайн и хорошая техника прилагаются к безмозглой черепушке администратора. Деньги есть - ума не надо! Я о солянке планов, разумеется.

Тестеры дерзайте! Рабочий план - 20% на 100 дней от минималки $25. Безубыток - 5 дней. Дальше - небо не предел!
SmartAlec на форуме  
Старый Сегодня, 14:50
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 278
Благодарностей: 64
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Eurotraders Finance LTD - eurotraders.top
Цитата:
Сообщение от SmartAlec Посмотреть сообщение
Классический пример, когда классный дизайн и хорошая техника прилагаются к безмозглой черепушке администратора. Деньги есть - ума не надо! Я о солянке планов, разумеется.

Тестеры дерзайте! Рабочий план - 20% на 100 дней от минималки $25. Безубыток - 5 дней. Дальше - небо не предел!
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