Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,818 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

mimimishki.biz - МИМИ МИШКИ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 17,848
Благодарностей: 153
УГ: 10
КП: 0.049
mimimishki.biz - МИМИ МИШКИ

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 30.08.2017




Об игре:

Витрина персонажей
Купленные персонажи будут приносить вам доход каждую секунду. Чем больше персонажей, тем выше ваш заработок. Срок действия любого из персонажей 180 дней!

Для сбора прибыли с купленных персонажей и просмотра остатка срока, перейдите в соответствующий раздел "Персонажи - Сбор прибыли".


Персонажи "Сбор прибыли"
В данном разделе вы можете собрать полученную прибыль от купленных персонажей. Собирать можно не чаще 1 раза в 10 минут!
Хотите зарабатывать еще больше? Покупайте персонажей, ваш доход ничем не ограничен! Для покупки персонажа перейдите в соответствующий раздел "Витрина персонажей".

МАРКЕТИНГ


Персонаж Соня
В день: 0.55 руб.
В месяц: 16.5 руб.
Стоимость-50 руб.

Персонаж Валя
В день: 1.75 руб.
В месяц: 52.5 руб.
Стоимость-150 руб.

Персонаж Саня
В день: 6.40 руб.
В месяц: 192 руб.
Стоимость-500 руб.

Персонаж Кеша
В день: 22.50 руб.
В месяц: 675 руб.
Стоимость-1500 руб.

Персонаж Лисичка
В день: 50.00 руб.
В месяц: 1500 руб.
Стоимость-3000 руб.

Персонаж Тучка
В день: 130.00 руб.
В месяц: 3900 руб.
Стоимость-6000 руб.

Реферальная программа:


Приглашайте в игру своих друзей и получайте 7% - 2% - 1% = 10% от их вклада на свой счет для вывода.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


__________________
MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
mishki-gammi.ru "Мишки Гамми" Иван Иванов 503087941 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 349 25.05.2016 13:03
Экономическая игра Мишки Гамми gummi-bears.tk Витя Сушин Разовые действия 7 16.02.2016 21:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Швеция избавляется от наличных денег, на очереди Латвия
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар upline
В Беларуси предлагают использовать блокчейн в электронном правительстве
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sergey37
jennyforu.com - jennyforu
От Sergey37 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
wealthwine - wealthwine.biz
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Первый iPhone с OLED-дисплеем выйдет в 2017 году
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bizneser
MacBook Pro (2016) помог Apple укрепить позиции на рынке PC
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
420,818
Тем
486,721
Сообщений
12,093,855

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube