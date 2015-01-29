mimimishki.biz - МИМИ МИШКИ

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Витрина персонажей
Старт проекта 30.08.2017
Купленные персонажи будут приносить вам доход каждую секунду. Чем больше персонажей, тем выше ваш заработок. Срок действия любого из персонажей 180 дней!
Для сбора прибыли с купленных персонажей и просмотра остатка срока, перейдите в соответствующий раздел "Персонажи - Сбор прибыли".
Персонажи "Сбор прибыли"
В данном разделе вы можете собрать полученную прибыль от купленных персонажей. Собирать можно не чаще 1 раза в 10 минут!
Хотите зарабатывать еще больше? Покупайте персонажей, ваш доход ничем не ограничен! Для покупки персонажа перейдите в соответствующий раздел "Витрина персонажей".
МАРКЕТИНГ
Персонаж Соня
В день: 0.55 руб.
В месяц: 16.5 руб.
Стоимость-50 руб.
Персонаж Валя
В день: 1.75 руб.
В месяц: 52.5 руб.
Стоимость-150 руб.
Персонаж Саня
В день: 6.40 руб.
В месяц: 192 руб.
Стоимость-500 руб.
Персонаж Кеша
В день: 22.50 руб.
В месяц: 675 руб.
Стоимость-1500 руб.
Персонаж Лисичка
В день: 50.00 руб.
В месяц: 1500 руб.
Стоимость-3000 руб.
Персонаж Тучка
В день: 130.00 руб.
В месяц: 3900 руб.
Стоимость-6000 руб.
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и получайте 7% - 2% - 1% = 10% от их вклада на свой счет для вывода.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: