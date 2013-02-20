В налоговой озвучили позицию по криптовалюте Bitcoin

В ГФС озвучили позицию по цифровой валюте Биткоин.
Украинская Государственная фискальная служба (ГФС) со ссылкой на разъяснение Нацбанка Украины обращает внимание пользователей криптовалют на то, что электронная валюта Биткойн не может рассматриваться как средство для оплаты.
ГФС касаемо момента о статусе так называемой "электронной валюты Биткойн" опирается на разъяснение Нацбанка от 2014 г. относительно цифровых валют.
Исходя из разъяснения НБУ, частные и юридические лица не могут использовать Биткоин на территории государства как средство для оплаты.
В своем заявлении ГФС напоминает о разъяснении по поводу применения криптовалюты предоставленное НБУ 10.11.2014г. В нем говорится о том, что НБУ рассматривает Биткойн как денежный суррогат
, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и соответственно не может применяться частными и юридическими лицами на территории страны в качестве оплаты, потому что нарушает украинское законодательство
.
В ГФС обратили внимание та то, что в Нацбанке советуют пользоваться исключительно теми электронными платежными сервисами, которые включены в соответствующий список.
Любопытно, что на вопросы относительно налогов на цифровую валюту Биткойн, которую задекларировали украинские народные депутаты, Украинская Государственная фискальная служба не смогла дать ответы.
i: общая сумма задекларированых монет Bitcoin и более дешевых Bitcoin Cash у украинских народных депутатов достигает почти 40.000 единиц (в том числе - более 22.000 монет Bitcoin).
По материалам: http://www.segodnya.ua/economics/fin...n-1051252.html