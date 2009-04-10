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«Северный поток – 2» получил еще 324 млн евро

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«Северный поток – 2» получил еще 324 млн евро
В июле «Северный поток – 2» получил 324 млн евро от пяти европейских компаний, сообщил «Газпром» в отчете по МСФО за первое полугодие. «Дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, Engie, Uniper в размере 324 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 г.», - говорится в документе.

Европейские партнеры «Газпрома» уже переводили деньги на строительство нового трубопровода из России. В середине июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев рассказывал, что «проект получил от иностранных партнеров более 1 млрд евро – в равных долях от каждого». «Все средства, как запланировано, уже пришли на счета Nord Stream 2 AG и работают на проекте», – говорил Медведев. Выходит, упомянутые в отчетности «Газпрома» 324 млн евро – дополнительный транш от европейских партнеров компании. Источник, близкий к одному из участников соглашения, это подтвердил. Представители «Газпрома» и Nord Stream 2 AG вечером затруднились ответить на вопрос «Ведомостей».

Проект «Северный поток – 2» оценивается в 9,5 млрд евро. «Газпром» – единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. Соглашение о такой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Однако 2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который дает ему право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн.

В отчете «Газпрома» сказано, что потенциальное влияние санкций на деятельность компании в Европе и ее международные проекты «во многом зависит от содержания актов президента и Министерства финансов США, которые будут приняты во исполнение данного закона». Сейчас компания проводит оценку возможных последствий.

В июне директор Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте сообщал об уверенности, что проект и дальше будет финансироваться, как это записано в соглашении. «Компания будет привлекать заемные средства по мере необходимости», – говорил Коте. Тогда же он подчеркнул, что еще до появления финансовых партнеров «Газпром» предоставил гарантии на всю сумму, необходимую для реализации «Северного потока – 2».

материал с vedomosti.ru
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Старый Сегодня, 13:35
#2
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Re: «Северный поток – 2» получил еще 324 млн евро
интересно ) наказывать инвесторов)) пусть накажет и потребителей в Европе
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