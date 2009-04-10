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Капитальные инвестиции в Украине в 2017 году выросли на 22,5%

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#1
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Капитальные инвестиции в Украине в 2017 году выросли на 22,5%
В первом полугодии 2017 г. предприятии и организации за счет всех источников финансирования освоили 155,1 млрд грн капитальных инвестиций, что на 22,5% больше объема капитальных инвестиций за аналогичный период 2016 г, свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 74,3% общего объема инвестиций.

В машины, оборудование, инвентарь и транспортные средства вложено 50,8% всех инвестиций, в здания и сооружения - 41,1%.

На капитальный ремонт активов направлено 10,0 млрд капитальных инвестиций (6,4% от общего объема).

Наибольший рост капитальных инвестиций относительно аналогичного периода 2016 г. зафиксирован в Запорожской (65%), Тернопольской (64%) и Закарпатской (46,4%) областях. Спад капитальных инвестиций отмечен в Киевской (-7,4%), Николаевской (-2,5%) и Волынской (-1,2%) областях.

По мнению экспертов, иностранные капитальные инвестиции составляют всего 3% общего объема инвестиций в Украине.

Источник - zn.ua
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Старый Сегодня, 13:34
#2
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Re: Капитальные инвестиции в Украине в 2017 году выросли на 22,5%
Жаль инвестиции идут не во что то новое, а в ремонт захудалых отраслей
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