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Philips придумала защиту против пиратства

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Старый Сегодня, 12:58
#1
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Philips придумала защиту против пиратства
Идея Philips заключается в том, чтобы засвечивать экран кинотеатра лучами. Источник света будет располагаться где-то сбоку. В Philips говорят, что если подсвечивать экран кинотеатра по особому алгоритму, можно синхронизироваться с камерами пиратов, а вот зрители ничего не заметят. Камеры в таком случае запишут видео, которое будет иметь яркую полосу посередине кадра. Именно эта полоса сделает просмотр файла и без того плохого качества почти невыносимым. А если пользователи перестанут смотреть такие видео, пиратам не будет смысла рисковать, чтобы их отснять.

«Предложенное решение требует освещения экрана под определенным углом от дополнительного источника. Свет будет иметь определенную частоту модуляции, – говорится в патенте. – Когда частота подобрана правильно, камера не сможет отснять контент, поскольку источник света не будет с ней синхронизирован. Результатом будут яркие полосы в записанном файле».

Кинотеатры сегодня уже используют различные системы защиты против пиратства. Кроме наблюдения за кинозалами, они добавляют в фильмы водяные знаки. Так можно определить, в каком кинотеатре сняли ту или иную «экранку».

Летом этого года киноиндустрия начала новый виток в борьбе с пиратством. Им стало создание крупнейшими мировыми игроками на рынке кино «Альянса за творчество и развлечения». Он будет работать совместно с Американской ассоциацией кинокомпаний», чтобы предупреждать пиратское появление фильмов и сериалов в интернете.

К альянсу присоединились как голливудские гиганты, так и европейские и азиатские производители. Среди них – компании HBO, Netflix, Amazon, BBC, Canal+Group, Lionsgate, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros Entertainment, The Walt Disney Company, Paramount, Bell Canada and Bell Media, AMC Networks, CBS Corporation, Constantin Film, Foxtel, Grupo Globo, Metro-Goldwyn-Mayer, Millennium Media, SF Studios, Sky, Star India, Studio Babelsberg, STX Entertainment, Telemundo, Televisa, Twentieth Century Fox, Univision Communications Inc., Village Roadshow.

По данным организации, всего в 2016 году было около 5,4 млрд нелегальных скачиваний кинопродукции через торрент-трекеры, а сами ресурсы посетили 21,4 млрд раз. Только в США пиратство стоит киноиндустрии около $6,1 млрд ежегодно.

Источник - techtoday.in.ua
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Старый Сегодня, 13:30
#2
ATT
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Сообщений: 2,272
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Re: Philips придумала защиту против пиратства
Надо культуру просмотров повышать, а не с пиратами бороться. Я в кинотеатры не хожу принципиально, т.к. одним надо пожрать, другим - поболтать, третьим - пошуршать. Ну их в топку.
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Старый Сегодня, 13:56
#3
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Имя: Aleksandr
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КП: 0.518
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Re: Philips придумала защиту против пиратства
Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Надо культуру просмотров повышать, а не с пиратами бороться. Я в кинотеатры не хожу принципиально, т.к. одним надо пожрать, другим - поболтать, третьим - пошуршать. Ну их в топку.
Я иногда попадаю на сеансы где вообще 3-4 человека
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Старый Сегодня, 14:01
#4
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,272
Благодарностей: 574
УГ: 1
КП: 0.248
подарки
Re: Philips придумала защиту против пиратства
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Я иногда попадаю на сеансы где вообще 3-4 человека
На такие я бы тоже подписался
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Cкромный разгон в стенах форума
ATT на форуме  
Старый Сегодня, 14:11
#5
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,001
Благодарностей: 2,786
УГ: 59
КП: 0.518
подарки
Re: Philips придумала защиту против пиратства
Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
На такие я бы тоже подписался
Сейчас же все в онлайн можно посмотреть ) немного помониторьте сеансы низкой посещаемости и все)

А так пиратство очень не легко победить ) все же все экранки в кинотеатрах же пишуться
__________________
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