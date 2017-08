tanrad трейдер



Philips придумала защиту против пиратства Идея Philips заключается в том, чтобы засвечивать экран кинотеатра лучами. Источник света будет располагаться где-то сбоку. В Philips говорят, что если подсвечивать экран кинотеатра по особому алгоритму, можно синхронизироваться с камерами пиратов, а вот зрители ничего не заметят. Камеры в таком случае запишут видео, которое будет иметь яркую полосу посередине кадра. Именно эта полоса сделает просмотр файла и без того плохого качества почти невыносимым. А если пользователи перестанут смотреть такие видео, пиратам не будет смысла рисковать, чтобы их отснять.



«Предложенное решение требует освещения экрана под определенным углом от дополнительного источника. Свет будет иметь определенную частоту модуляции, – говорится в патенте. – Когда частота подобрана правильно, камера не сможет отснять контент, поскольку источник света не будет с ней синхронизирован. Результатом будут яркие полосы в записанном файле».



Кинотеатры сегодня уже используют различные системы защиты против пиратства. Кроме наблюдения за кинозалами, они добавляют в фильмы водяные знаки. Так можно определить, в каком кинотеатре сняли ту или иную «экранку».



Летом этого года киноиндустрия начала новый виток в борьбе с пиратством. Им стало создание крупнейшими мировыми игроками на рынке кино «Альянса за творчество и развлечения». Он будет работать совместно с Американской ассоциацией кинокомпаний», чтобы предупреждать пиратское появление фильмов и сериалов в интернете.



К альянсу присоединились как голливудские гиганты, так и европейские и азиатские производители. Среди них – компании HBO, Netflix, Amazon, BBC, Canal+Group, Lionsgate, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros Entertainment, The Walt Disney Company, Paramount, Bell Canada and Bell Media, AMC Networks, CBS Corporation, Constantin Film, Foxtel, Grupo Globo, Metro-Goldwyn-Mayer, Millennium Media, SF Studios, Sky, Star India, Studio Babelsberg, STX Entertainment, Telemundo, Televisa, Twentieth Century Fox, Univision Communications Inc., Village Roadshow.



По данным организации, всего в 2016 году было около 5,4 млрд нелегальных скачиваний кинопродукции через торрент-трекеры, а сами ресурсы посетили 21,4 млрд раз. Только в США пиратство стоит киноиндустрии около $6,1 млрд ежегодно.



