Удобный мобильный мессенджер Kik получил $50 млн еще до начала ICO.
Приложение для обмена мобильными сообщениями Kik привлекло 50.000.000 долларов в ходе закрытой продажи своего Ethereum-токена Kin венчурным компаниям осуществляющие инвестиции в криптоактивы: Blockchain Capital, Pantera Capital и Polychain Capital.
Это событие примечательно тем, что Kin вполне может стать первым проектом массово внедрившим свою пользовательскую криптовалюту.
Основатели проекта утверждают, что мессенджером ежемесячно активно пользуются 15 миллионов человек, около 60 процентов из которых находятся в демографическом возрасте от 13 до 24 лет.
Выпуск токена был объявлен еще и тогда проект столкнулся с мнениями скептиков по поводу того, что идея поощрения пользователей в социальных сетях с системой баллов уже была ранее опробована до этого и безрезультатно.
В следующем месяце компания будет следить за предпродажей (ICO) с публичным «мероприятием по распространению токенов», ориентируясь на привлечение дополнительных 75 миллионов долларов, выставив на продажу 1 трлн токенов Kik. В общей сложности будет выпущено 10 триллионов токенов.
Ожидается, что общая сумма привлеченных средств составит 125 миллионов долларов.
Таннер Филп, менеджер специальных инициатив в компании Kik, сказал, что цель компании заключается в том, чтобы токен Kik стал универсальной криптовалютой, которая могла бы использоваться между такими заинтересованными сторонами, как пользователи, разработчики и создатели контента.
Перевод специально для форума MMGP
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