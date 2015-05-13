Дара Хосровшахи официально стал новым генеральным директором Uber

Uber Technologies официально приветствовал своего нового генерального директора Дару Хосровшахи, который был руководителем Expedia более 12 лет, топовой компании, занимающаяся бронированием гостиниц и авиабилетов.
Совет директоров выбрал Хосровшахи в качестве нового генерального директора Uber в голосовании в воскресенье, - сообщили несколько источников порталу Рейтер. Однако ни компания, ни совет директоров публично не сообщали о принятом решении до вечера вторника, так как переговоры по подписанию контракта все еще продолжаются.
Назначение Хосровшахи происходит как раз в тот момент, когда Uber пытается оправиться от кризиса, который связанный с отставкой бывшего генерального директора Тревиса Каланика в июне этого года. Это в свою очередь является ключевым шагом к устранению различных пробелов в компании, которая на данный момент не имеет никакого финансового директора, главного инженера и юридического консультанта.
Совет директоров и исполнительное руководство убеждены, что Хосровшахи является лучшим человеком, который будет вести компанию в нужном направлении, - сообщили восемь членов совета по электронной почте во вторник.
Хосровшахи также сделал рассылку сотрудникам Expedia, сообщив:
Это был одно из самых трудных решений в моей жизни
За его время пребывания на должности гендиректора Expedia, Хосровшахи смог построить крупнейшее туристическое агентство по бронированию гостиниц и авиабилетов и стоимость акций компании выросла более чем в 6 раз, с того момента как он стал гендиректором в 2005 году.
Я должен сказать Вам всем, что я боюсь, - написал Дара в заметке, которая позже была опубликована на Рейтер. Я был в Expedia так долго, что уже забыл, как это быть за пределами компании.
Сегодня (среда) в Сан-Франциско пройдет собрание, на котором будет решаться вопросы от сотрудников Uber, членов совета директоров, - сказал Хосровшахи по электронной почте.
В ближайшие несколько недель он будет встречаться с сотрудниками по всему миру, включая даже водителей.
48-летний Дара Хосровшахи, является иранским иммигрантом, который приехал в США вместе со своими родителями в 1978 году во время иранской революции.
Перевод специально для MMGP.RU