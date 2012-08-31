Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,805 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В налоговой озвучили позицию по криптовалюте Bitcoin

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:44
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,511
Благодарностей: 985
УГ: 15
КП: 0.354
подарки
В налоговой озвучили позицию по криптовалюте Bitcoin
ГФС ссылается на определение Нацбанка и настаивает на том, что криптовалюта не не может быть средством платежа


Государственная фискальная служба (ГФС) в вопросе о статусе так называемой криптовалюты Bitcoin отталкивается от разъяснения Национального банка Украины (НБУ), датированным 2014 годом. Об этом заявили в пресс-службе ГФС.

Согласно заявлению, Bitcoin не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа.

Цитата:
"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает "виртуальную валюту/криптовалюту" Bitcoin "как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью, не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", –
заявили в ГФС.

В ведомстве также напомнили, что НБУ рекомендует пользоваться услугами только тех платежных систем и систем расчетов, которые внесены в соответствующий реестр и участников этих систем, и операторов услуг платежной инфраструктуры.

В то же время на вопросы о налогообложении одной из самой популярных альтернатив традиционным валютам Bitcoin, в частности, задекларированных народными депутатами, ГФС не дала ответа.

__________________
KissskA – ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь*Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Старый Сегодня, 12:06
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,531
Благодарностей: 1,583
УГ: 140
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: В налоговой озвучили позицию по криптовалюте Bitcoin
такая новость забронирована сегодня в 09:33
__________________
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Японская Fisco выпускает облигации в криптовалюте Bitcoin Denver10 Новости криптовалют 0 17.08.2017 21:03
В компанию к Bitcoin: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares Denver10 Новости криптовалют 0 10.07.2017 15:30
Сегодня криптовалюте Bitcoin исполняется 8 лет Denver10 Новости криптовалют 30 11.01.2017 17:18
Филиппинцы теперь могут оплачивать потребительские кредиты в криптовалюте Bitcoin Denver10 Новости криптовалют 2 12.07.2016 12:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар traderok
Нужен обмен ЭПС(Webmoney, PM) в Испании на наличные
От traderok в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар kislov
Microsoft анонсировал запуск Ethereum Consortium Blockchain Network
От kislov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар forfor
Убийца Powerpoint? Презентационное программное обеспечение Presono привлекает €1 млн
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
Осторожно: бинарные опционы!
От sum iskorka в разделе «Бинарные опционы»
Аватар dddenden
Cpmbux.com - PTP
От dddenden в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Capital Trade Bank - www.capital-trade-bank.com
От Capitalist в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,805
Тем
486,704
Сообщений
12,093,237

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube