В налоговой озвучили позицию по криптовалюте Bitcoin

ГФС ссылается на определение Нацбанка и настаивает на том, что криптовалюта не не может быть средством платежа
Государственная фискальная служба (ГФС) в вопросе о статусе так называемой криптовалюты Bitcoin отталкивается от разъяснения Национального банка Украины (НБУ), датированным 2014 годом. Об этом заявили в пресс-службе ГФС.
Согласно заявлению, Bitcoin не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа.
Цитата:
|
"Разъяснения о правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10 ноября 2014 года, исходя из которого Национальный банк рассматривает "виртуальную валюту/криптовалюту" Bitcoin "как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимостью, не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как способ платежа, поскольку противоречит нормам украинского законодательства", –
заявили в ГФС.
В ведомстве также напомнили, что НБУ рекомендует пользоваться услугами только тех платежных систем и систем расчетов, которые внесены в соответствующий реестр и участников этих систем, и операторов услуг платежной инфраструктуры.
В то же время на вопросы о налогообложении одной из самой популярных альтернатив традиционным валютам Bitcoin, в частности, задекларированных народными депутатами, ГФС не дала ответа.