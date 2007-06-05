Rusfarmer.info - Rusfarmer

Новая экономическая игра с выводом реальных средств.
Приобретайте птиц,собирайте перья и обменивайте их на серебро,которое можно обменять и вывести на ваш электронный кошелек.
Каждая птица приносит от 30 до 50% чистой прибыли в месяц. Системный рынок позволяет мгновенно продавать перья и выводить деньги!
Система рейтинга и карьерного роста, которая позволит увеличить ваши преимущества в игре
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек! Любая сумма от 1 руб. без дополнительных лимитов и ограничений! В игре всегда можно посмотреть системный резервный фонд, который отображается в реальном времени.
Резерв системы - это гарант, который Администрация обязуется выплачивать! Каждый пользователь будет получать доход
Маркетинг:
Бонусы:
- За регистрацию Птичка в подарок!
При пополнении баланс +15%
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Партнерка:
5%
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Платежные системы:
Payeer,QIWI
Выплаты в ручном режиме
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