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Rusfarmer.info - Rusfarmer

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:36
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,184
Благодарностей: 40
УГ: 2
КП: 0.002
Rusfarmer.info - Rusfarmer

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.08.2017



Регистрация


Игра с выводом денег "Rusfarmer"


Об игре:

Цитата:
Новая экономическая игра с выводом реальных средств.
Приобретайте птиц,собирайте перья и обменивайте их на серебро,которое можно обменять и вывести на ваш электронный кошелек.
Каждая птица приносит от 30 до 50% чистой прибыли в месяц. Системный рынок позволяет мгновенно продавать перья и выводить деньги!
Система рейтинга и карьерного роста, которая позволит увеличить ваши преимущества в игре
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек! Любая сумма от 1 руб. без дополнительных лимитов и ограничений! В игре всегда можно посмотреть системный резервный фонд, который отображается в реальном времени.
Резерв системы - это гарант, который Администрация обязуется выплачивать! Каждый пользователь будет получать доход

Маркетинг:



Бонусы:


- За регистрацию Птичка в подарок!
При пополнении баланс +15%


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Партнерка:

5%
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Платежные системы:

Payeer,QIWI

Выплаты в ручном режиме
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Разное:

Игры
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Мой вклад






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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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