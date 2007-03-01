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Что случилось с moneymakergroup.com (MMG) и talkgold.com (TG)?

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Старый Сегодня, 10:28
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Что случилось с moneymakergroup.com (MMG) и talkgold.com (TG)?
Оба форума легли одновременно и не доступны уже более недели (с 22 августа)...

Нашел немного информации на зарубежных ресурсах, на русском вообще ничего не смог найти.

"TalkGold und MoneyMakerGroup Offline" - Diskussion

Two largest Ponzi promotion websites pulled offline within minutes

Money Maker Group, Talk Gold Ponzi schemes goes offline


Может кто что знает по этому поводу?
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