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Bitcoin взлетел вслед за корейской ракетой

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Старый Сегодня, 10:10
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Bitcoin взлетел вслед за корейской ракетой

Цена bitcoin снова бьет рекорды. За день котировки криптовалюты взлетели еще на 6%, обновив новый исторический максимум на отметке $4600.

Ключевую роль на этот раз сыграла геополитика. После того как выпущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии, инвесторы принялись искать убежище в безопасных активах. Одним из таких они сейчас считают как раз bitcoin и другие криптовалюты. Ну а наиболее активный спрос наблюдался со стороны японцев и Южной Кореи.


Ether также подорожал примерно на 6%.


В итоге, благодаря очередному ралли, капитализация рынка криптовалют впервые превысила отметку $160 млрд. Всего Coinmarketcap учитывает 853 криптовалюты, 11 из которых оцениваются на сумму свыше $1 млрд. Лидером рейтинга, без сомнения, является биткоин (Bitcoin) с показателем $73,735 млрд. На второй строчке разместилась криптовалюта Ethereum ($34,067 млрд), на третьей — Bitcoin Cash ($9,612 млрд).

Кроме того, в топ-11 входят следующие цифровые валюты: Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Dash, NEO, Ethereum Classic и Monero. Новый рекорд общей стоимости криптовалют на прошлой неделе зафиксирован на фоне роста отдельных альткоинов. Так, Ripple прибавил 47%, NEO — 23%, Ethereum Classic — 10%.

Цена лайткоина в воскресенье стремительно пошла вверх и вечером 27 августа впервые превысила отметку $60. Сейчас стоимость криптовалюты составляет $61,68 при капитализации в $3,249 млрд.


Добавим также, что накануне "Внешэкономбанк" и блокчейн-платформа Ethereum, основателем которой является Виталик Бутерин, подписали соглашение о партнерстве в сфере совместной разработки образовательных программ и подготовки специалистов в области блокчейна для госкомпаний и органов власти России.

В пресс-релизе ВЭБ отмечается, что достигнутое соглашение предусматривает долгосрочное и эффективное партнерство в реализации проектов с использованием технологии распределенного реестра и платформы Ethereum, а также совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки специалистов на базе Центра компетенций блокчейн "Внешэкономбанка". Центр будет располагаться в Москве на территории "МИСиС". Его открытие запланировано на сентябрь 2017 г.

Стоит также сказать, что наряду с криптовалютами инвесторы активно скупают драгоценные металлы. В частности, цена унции золота впервые с момента выборов в Америке превысила отметку $1300.


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Анна Чернобай на форуме  
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