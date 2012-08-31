В Корее разработан самый гибкий в мире OLED-дисплей на ткани

Специалисты Корейского института передовых технологий KAIST представили носимые дисплеи на органических светодиодах, которые можно вплетать в одежду. По их утверждению, это самая гибкая и надежная технология носимых устройств в мире, которую, к тому же, можно коммерциализировать.
До сих пор коммерческое применение тканей с дисплеями натыкалось на проблему шероховатости поверхности материала и недостаточной гибкости изделия, и поэтому технология считалась недостаточно зрелой, пишет Phys.org. Корейским исследователям удалось преодолеть эти трудности.
Ученые использовали при создании носимых дисплеев два различных подхода. В 2015 году они изготовили и нанесли термальным способом тонкий сглаживающий слой на ткань, который совместим с OLED приблизительно 200 нм толщиной. В 2016 году они разработали метод покрытия погружением, при помощи которого можно равномерно разместить слои полимерных светодиодов, которые демонстрируют высокую степень яркости даже на тонкой ткани.
Надежность этого носимого устройства в долгосрочной перспективе была подтверждена посредством технологии органической и неорганической инкапсуляции. Радиус изгиба, при котором сведодиоды продолжают исправно работать, достигает 2 мм. При этом большую роль в снижении механического напряжения на OLED играют волнистая структура и отверстия ткани.