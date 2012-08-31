Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,788 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Корее разработан самый гибкий в мире OLED-дисплей на ткани

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:03
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,510
Благодарностей: 984
УГ: 15
КП: 0.354
подарки
В Корее разработан самый гибкий в мире OLED-дисплей на ткани
Специалисты Корейского института передовых технологий KAIST представили носимые дисплеи на органических светодиодах, которые можно вплетать в одежду. По их утверждению, это самая гибкая и надежная технология носимых устройств в мире, которую, к тому же, можно коммерциализировать.

До сих пор коммерческое применение тканей с дисплеями натыкалось на проблему шероховатости поверхности материала и недостаточной гибкости изделия, и поэтому технология считалась недостаточно зрелой, пишет Phys.org. Корейским исследователям удалось преодолеть эти трудности.

Ученые использовали при создании носимых дисплеев два различных подхода. В 2015 году они изготовили и нанесли термальным способом тонкий сглаживающий слой на ткань, который совместим с OLED приблизительно 200 нм толщиной. В 2016 году они разработали метод покрытия погружением, при помощи которого можно равномерно разместить слои полимерных светодиодов, которые демонстрируют высокую степень яркости даже на тонкой ткани.

Надежность этого носимого устройства в долгосрочной перспективе была подтверждена посредством технологии органической и неорганической инкапсуляции. Радиус изгиба, при котором сведодиоды продолжают исправно работать, достигает 2 мм. При этом большую роль в снижении механического напряжения на OLED играют волнистая структура и отверстия ткани.

__________________
KissskA – ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь*Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где самый быстрый Интернет в мире? bizneser Новости технологий и интернета 8 21.08.2017 00:52
Самый первый миллиардер в мире ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 29 20.04.2016 11:45
Самый мощный автомобиль в мире sp2130 Авто 13 24.05.2013 18:31
Это самый лучший SEO олптимизатор в мире:) rokin777 Курилка 8 01.11.2012 15:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rbk7
fruitemporium-fruitemporium.biz
От Rbk7 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
actualprofits - actualprofits.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Он-лайн кредиты МоскомПриватбанка. Отзывы
От paul1 в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар bizneser
Microsoft Edge снова признали самым энергоэффективным браузером
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар jansen
YouTube работает над детской версией сайта
От jansen в разделе «Социальные сети»
Аватар falkovsky
Ищу нелицензированных брокеров бинарных опционов
От falkovsky в разделе «Бинарные опционы»
.     
Пользователей
420,788
Тем
486,695
Сообщений
12,092,566

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube