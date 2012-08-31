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Кения запретила пластиковые пакеты, установив самое суровое наказание в мире

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Кения запретила пластиковые пакеты, установив самое суровое наказание в мире
Власти Кении с 28 августа запретили производство, продажу и использование пластиковых пакетов, чтобы снизить загрязнение окружающей среды.

Как пишет The Guardian, ранее более 40 стран мира, включая Китай, Францию, Руанду и Италию, запретили пластиковые пакеты полностью или частично, или ввели налоги на их производство и использование. Однако Кения отличилась самым суровым наказанием из всех – нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 4 лет или штраф в размере до $40 тыс.

По словам эксперта по загрязнению морской среды Хабиба эль-Хабра, который работает в Кении в рамках экологической программы ООН, многие пакеты попадают в океан, где из-за них гибнут черепахи и дельфины, киты и морские птицы. На полное разложение обычного пакета требуется от 500 до 1000 лет, и все это время частицы пластика могут попадать в продукты питания, предназначенные для людей.

У кенийских властей ушло больше 10 лет, чтобы добиться принятия запрета на пластиковые пакеты, при этом бизнесмены страны не рады нововведению. Кения – один из крупнейших экспортеров пластиковых пакетов в регионе, и, по оценкам Кенийской ассоциации производителей, запрет приведет к закрытию 176 предприятий и потере 60 тыс. рабочих мест.

Крупные розничные сети в Кении, включая Carrefour и Nakumatt, предлагают клиентам холщовые сумки вместо пластика.

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