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Разработчики децентрализованной инвестиционной экосистемы Aimwise запускают краудсейл

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Разработчики децентрализованной инвестиционной экосистемы Aimwise запускают краудсейл
Проект Aimwise, разрабатывающий децентрализованную инфраструктуру для ICO, планирует провести краудсейл в сентябре 2017 года. Об этом представители проекта сообщили редакции ForkLog.

После проведенного ранее бета-теста и первого успешно размещенного на хостинг-платформе ICO, команда Aimwise ожидает привлечь средства на следующие стадии разработки и маркетинга.

По словам разработчиков, они намерены построить инвестиционную экосистему из трех функциональных единиц: хостинг-платформы, инкубатора идей и блока алгоритмов для портфолио-менеджмента.

Хостинг-платформа, предложенная Aimwise, призвана внести свой вклад в решение проблемы стандартов, отсева проектов и раскрытия важных данных о бизнесе.

Цитата:
«Чтобы мотивировать стартап-разработчиков добиваться соответствия более высоким стандартам еще до начала краудфандинговой кампании, Aimwise внедряет трехступенчатую процедуру отбора проектов. Для размещения на платформе проекты должны отвечать требованиям каждого этапа», —
отметил глава отдела технического развития и сооснователь компании Айлэнд Вэнг.

Следуя этой процедуре, стартап присылает свою заявку, включающую набор обязательных и опциональных к предоставлению данных. Тем, кто раскрывает дополнительные данные о проекте, Aimwise предлагает скидку на услуги хостинг-платформы, пропорциональную объемам раскрытой информации. Собранные заявки представляются на суд сообщества и проверяются независимым аудитором, избранным участниками того же сообщества.

Опираясь на полученные данные, участники сообщества обсуждают детали проекта и в ходе дискуссии выбирают наиболее рациональных и активных пользователей для формирования “совета”. Эти пользователи решают, стоит ли размещать проект на платформе, и сопровождают свое решение отчетом с аргументацией. Сообщество, в свою очередь, соглашается либо оспаривает предложенное решение.

Чтобы побудить пользователей к активному участию в коллективном обсуждении, Aimwise подразумевает вознаграждение для активных участников и модераторов — токен AIMtoken, который дает владельцам право на часть прибылей хостинг-платформы.

Вторым блоком выступает инкубатор идей — особая система организации и фиксации мнения сообщества. Следуя замыслу создателей, пользователи этой системы смогут предлагать свои идеи, обсуждать возможные улучшения и перспективы для размещаемых проектов. Помимо этого, система может стать удобным каналом для исследования рынка и различного рода опросов, полигоном для проверки гипотез и местом для поиска необходимых проектам специалистов или работодателей.

Последний элемент предложенной экосистемы — инструмент для полуавтоматического распределения инвестиций в портфолио. Это основанная на смарт-контрактах система, задача которой — моделировать наиболее рациональные варианты распределения фондов пользователя среди размещенных на хостинг-платформе Aimwise проектов.

Инструмент использует прямую интеграцию с платформой для получения стандартизованных верифицированных данных о проектах и позволяет пользователю настраивать инвестиционную стратегию по своему желанию.

Сейчас вся инфраструктура Aimwise работает в традиционном режиме клиент-сервер, что упрощает процедуру обновления и позволяет быстрее адаптироваться к нуждам рынка.

Полная децентрализация — конечная цель компании — должна стать результатом трех последовательных стадий развития продукта и постепенного внедрения в систему все большего количества децентрализованных элементов

По словам разработчиков, сборы с предстоящей сентябрьской продажи токенов покроют расходы на разработку следующих итераций продукта и нужды маркетинга. Токены AIMtoken будут доступны инвесторам на протяжении 30 дней от старта продажи. Детали предложения пока не раскрываются.

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Анна Чернобай на форуме  
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