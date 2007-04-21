Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,788 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сколько может заработать на майнинге один российский регион?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:26
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,948
Благодарностей: 10,718
УГ: 101
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Сколько может заработать на майнинге один российский регион?
Сколько может заработать на майнинге один российский регион?
34 миллиарда рублей в месяц



Российские майнеры (люди, которые «добывают» криптовалюты с помощью мощных компьютеров) заинтересовались избытками электроэнергии, вырабатываемой электростанциями. Как рассказало издание «Ведомости», компания «Евросибэнерго»(входит в En+ Олега Дерипаски), которая предложила коммерческим компаниям недорогую энергию и готовую инфраструктуру за счет избытков мощностей, была удивлена количеством запросов от владельцев криптовалютных «ферм». Электричество — это основной ресурс, необходимый для добычи криптовалют: мощные видеокарты и другое оборудование, которое считает хэш (формулу криптовалюты), потребляет большой объем энергии.

Свердловская область всегда гордилась тем, что электричества в ней производится больше, чем потребляется. А что если направить свободные мощности на майнинг? Znak.com решил посчитать, сколько «ферм» для майнинга можно построить на разницу между выработкой и потреблением электричества в регионе.

Дисклеймер: все наши расчеты исключительно гипотетические и предназначены для того, чтобы наглядно показать, сколько стоит майнинг, какие мощности он потребляет и сколько денег в теории может принести. На самом деле схема распределения электричества куда сложнее. Например, электричество, вырабатываемое на нескольких ТЭЦ компании «Т Плюс», поступает на федеральный Оптовый рынок электрической энергии и мощности, который распределяет энергию между регионами. Самостоятельно компаниям они энергию не продают.

Для расчетов электроэнергии мы использовали данные системного оператора единой энергетической системы филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала за июль 2017 года. По данным ведомства, за июль электростанции Свердловской области выработали 4646,7 млн кВт-ч энергии. Потребление в июле составило 3214,6 млн кВт-ч. Получается, что свердловские станции выработали на 1,4 млрд кВт-ч больше электричества, чем свердловчане использовали.

Как рассказал Znak.com один из майнеров, одна хорошая «ферма» для майнинга «эфира» (более дешевая криптовалюта, которая требует меньше мощностей) потребляет примерно 1 кВт в час, то есть 24 кВт-ч в день.

Таким образом, в течение месяца на 1,4 млрд кВт-ч могут работать примерно 1,9 млн «ферм».

Одна «ферма», по данным Znak.com, сейчас приносит около 600 рублей в день, то есть 18 тыс. рублей в месяц. То есть 1,9 млн «ферм» заработают 34,2 млрд рублей за месяц и 410,4 млрд рублей за год. Для сравнения, доходы бюджета Свердловской области в 2017 году по плану должны составить 188,4 млрд рублей.

Правда, строительство такого количества «ферм» требует больших инвестиций.

Оборудование для одной «фермы», потребляющей 1 кВт/ч энергии, обойдется в 130 тыс. рублей: за эти деньги нужно купить 6 видеокарт по 20 тыс. рублей, материнскую плату за 10 тыс. рублей, процессор и блок питания. Одна ферма потребляет 720 кВт-ч в месяц. Стоимость электроэнергии для одной «фермы» по тарифам РЭК для компаний обойдется в 7200 рублей (поэтому среди начинающих «добытчиков» так популярен майнинг в жилых домах, где электричество дешевле, а также воровство ресурсов).

Гораздо выгоднее майнить в промышленных масштабах. Оптимальным называют заводик из 100 «ферм». Оборудование для него обойдется в 13 млн рублей. Они будут использовать 72 мВт в месяц — тарифы на электричество для таких объемов снижаются до 5-6 рублей и составят 360 тыс. рублей. Такой завод будет приносить 1,8 млн рублей в месяц (1,4 млн рублей с учетом стоимости электричества). Оборудование окупится через 9,3 месяца, тогда завод начнет получать прибыль.

После этого ежемесячная прибыль с учетом всех расходов составит миллион рублей и более.

Оборудование для 1,9 млн «ферм» (или 19 тыс. заводов) будет стоить 247 млрд рублей. С учетом стоимости электричества они могут принести 26,6 млрд рублей за месяц. Они также окупятся через 9,3 месяца и затем смогут приносить по 34,2 млрд рублей в месяц.

Напомним, что наши расчеты исключительно гипотетические. Во-первых, все рассчитанное нами электричество не бесхозное, большая его часть расходится в другие регионы. Во-вторых, 1,9 млн «ферм» — это очень много (в самом большом пуле майнеров всего 191,7 тыс. «ферм»). Найти достаточное количество оборудования для строительства стольких ферм вряд ли удастся.

источник
__________________
А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr вне форума  
Сказали спасибо:
oii1imis1 (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:11
#2
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 1,574
Благодарностей: 3,804
УГ: 0
КП: 0.131
Re: Сколько может заработать на майнинге один российский регион?
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
Сколько может заработать на майнинге один российский регион?
34 миллиарда рублей в месяц


Оборудование для 1,9 млн «ферм» (или 19 тыс. заводов) будет стоить 247 млрд рублей. С учетом стоимости электричества они могут принести 26,6 млрд рублей за месяц. Они также окупятся через 9,3 месяца и затем смогут приносить по 34,2 млрд рублей в месяц.

Напомним, что наши расчеты исключительно гипотетические. Во-первых, все рассчитанное нами электричество не бесхозное, большая его часть расходится в другие регионы. Во-вторых, 1,9 млн «ферм» — это очень много (в самом большом пуле майнеров всего 191,7 тыс. «ферм»). Найти достаточное количество оборудования для строительства стольких ферм вряд ли удастся.

источник
Кто на себе возьмет такую ответственность?) То что окупиться через 9 месяцев далеко не факт, тут все расчеты приблизительные и никак не подлежат прогнозам. (может окупиться ферма и за 2 месяца, а может и за 2 года)
__________________
Личный блог - Путь к финансовой свободе
oii1imis1 на форуме  
Сказали спасибо:
tigr (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шокирующая цифра: сколько зарабатывает Бейонсе за один пост в Instagram biznes111 Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.04.2017 14:42
Сколько реально можно заработать в день на майнинге? GuitarFan Майнинг (mining) 149 24.02.2017 16:25
Ещё один российский банк из первой сотни оказался на грани дефолта Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 3 15.09.2016 19:07
Реально ли заработать на майнинге биткоин? yurijgolden Майнинг (mining) 92 30.08.2016 23:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
ЦБ Гонконга опасается отмывания денег через блокчейн
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Drum13
Займы на покушать
От Drum13 в разделе «Микрофинансовые организации»
Аватар Руслан1976
Browse4Bux.com - букс по подобию MBC
От Руслан1976 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Владычица Морская
Украинский стартап смог привлечь $45 тысяч
От Владычица Морская в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар Vaiue
Самые странные и необычные налоги в мире
От Vaiue в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
ПриватБанк на Money 20/20 объявил глобальный «перезапуск» денежных переводов
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
420,788
Тем
486,695
Сообщений
12,092,566

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube