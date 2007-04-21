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Сколько может заработать на майнинге один российский регион? Сколько может заработать на майнинге один российский регион?

34 миллиарда рублей в месяц







Российские майнеры (люди, которые «добывают» криптовалюты с помощью мощных компьютеров) заинтересовались избытками электроэнергии, вырабатываемой электростанциями. Как рассказало издание «Ведомости», компания «Евросибэнерго»(входит в En+ Олега Дерипаски), которая предложила коммерческим компаниям недорогую энергию и готовую инфраструктуру за счет избытков мощностей, была удивлена количеством запросов от владельцев криптовалютных «ферм». Электричество — это основной ресурс, необходимый для добычи криптовалют: мощные видеокарты и другое оборудование, которое считает хэш (формулу криптовалюты), потребляет большой объем энергии.



Свердловская область всегда гордилась тем, что электричества в ней производится больше, чем потребляется. А что если направить свободные мощности на майнинг? Znak.com решил посчитать, сколько «ферм» для майнинга можно построить на разницу между выработкой и потреблением электричества в регионе.



Дисклеймер: все наши расчеты исключительно гипотетические и предназначены для того, чтобы наглядно показать, сколько стоит майнинг, какие мощности он потребляет и сколько денег в теории может принести. На самом деле схема распределения электричества куда сложнее. Например, электричество, вырабатываемое на нескольких ТЭЦ компании «Т Плюс», поступает на федеральный Оптовый рынок электрической энергии и мощности, который распределяет энергию между регионами. Самостоятельно компаниям они энергию не продают.



Для расчетов электроэнергии мы использовали данные системного оператора единой энергетической системы филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала за июль 2017 года. По данным ведомства, за июль электростанции Свердловской области выработали 4646,7 млн кВт-ч энергии. Потребление в июле составило 3214,6 млн кВт-ч. Получается, что свердловские станции выработали на 1,4 млрд кВт-ч больше электричества, чем свердловчане использовали.



Как рассказал Znak.com один из майнеров, одна хорошая «ферма» для майнинга «эфира» (более дешевая криптовалюта, которая требует меньше мощностей) потребляет примерно 1 кВт в час, то есть 24 кВт-ч в день.



Таким образом, в течение месяца на 1,4 млрд кВт-ч могут работать примерно 1,9 млн «ферм».



Одна «ферма», по данным Znak.com, сейчас приносит около 600 рублей в день, то есть 18 тыс. рублей в месяц. То есть 1,9 млн «ферм» заработают 34,2 млрд рублей за месяц и 410,4 млрд рублей за год. Для сравнения, доходы бюджета Свердловской области в 2017 году по плану должны составить 188,4 млрд рублей.



Правда, строительство такого количества «ферм» требует больших инвестиций.



Оборудование для одной «фермы», потребляющей 1 кВт/ч энергии, обойдется в 130 тыс. рублей: за эти деньги нужно купить 6 видеокарт по 20 тыс. рублей, материнскую плату за 10 тыс. рублей, процессор и блок питания. Одна ферма потребляет 720 кВт-ч в месяц. Стоимость электроэнергии для одной «фермы» по тарифам РЭК для компаний обойдется в 7200 рублей (поэтому среди начинающих «добытчиков» так популярен майнинг в жилых домах, где электричество дешевле, а также воровство ресурсов).



Гораздо выгоднее майнить в промышленных масштабах. Оптимальным называют заводик из 100 «ферм». Оборудование для него обойдется в 13 млн рублей. Они будут использовать 72 мВт в месяц — тарифы на электричество для таких объемов снижаются до 5-6 рублей и составят 360 тыс. рублей. Такой завод будет приносить 1,8 млн рублей в месяц (1,4 млн рублей с учетом стоимости электричества). Оборудование окупится через 9,3 месяца, тогда завод начнет получать прибыль.



После этого ежемесячная прибыль с учетом всех расходов составит миллион рублей и более.



Оборудование для 1,9 млн «ферм» (или 19 тыс. заводов) будет стоить 247 млрд рублей. С учетом стоимости электричества они могут принести 26,6 млрд рублей за месяц. Они также окупятся через 9,3 месяца и затем смогут приносить по 34,2 млрд рублей в месяц.



Напомним, что наши расчеты исключительно гипотетические. Во-первых, все рассчитанное нами электричество не бесхозное, большая его часть расходится в другие регионы. Во-вторых, 1,9 млн «ферм» — это очень много (в самом большом пуле майнеров всего 191,7 тыс. «ферм»). Найти достаточное количество оборудования для строительства стольких ферм вряд ли удастся.



источник Российские майнеры (люди, которые «добывают» криптовалюты с помощью мощных компьютеров) заинтересовались избытками электроэнергии, вырабатываемой электростанциями. Как рассказало издание «Ведомости», компания «Евросибэнерго»(входит в En+ Олега Дерипаски), которая предложила коммерческим компаниям недорогую энергию и готовую инфраструктуру за счет избытков мощностей, была удивлена количеством запросов от владельцев криптовалютных «ферм». Электричество — это основной ресурс, необходимый для добычи криптовалют: мощные видеокарты и другое оборудование, которое считает хэш (формулу криптовалюты), потребляет большой объем энергии.Свердловская область всегда гордилась тем, что электричества в ней производится больше, чем потребляется. А что если направить свободные мощности на майнинг? Znak.com решил посчитать, сколько «ферм» для майнинга можно построить на разницу между выработкой и потреблением электричества в регионе.Для расчетов электроэнергии мы использовали данные системного оператора единой энергетической системы филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала за июль 2017 года. По данным ведомства, за июль электростанции Свердловской области выработали 4646,7 млн кВт-ч энергии. Потребление в июле составило 3214,6 млн кВт-ч. Получается, что свердловские станции выработали на 1,4 млрд кВт-ч больше электричества, чем свердловчане использовали.Как рассказал Znak.com один из майнеров, одна хорошая «ферма» для майнинга «эфира» (более дешевая криптовалюта, которая требует меньше мощностей) потребляет примерно 1 кВт в час, то есть 24 кВт-ч в день.Одна «ферма», по данным Znak.com, сейчас приносит около 600 рублей в день, то есть 18 тыс. рублей в месяц. То есть 1,9 млн «ферм» заработают 34,2 млрд рублей за месяц и 410,4 млрд рублей за год. Для сравнения, доходы бюджета Свердловской области в 2017 году по плану должны составить 188,4 млрд рублей.Правда, строительство такого количества «ферм» требует больших инвестиций.Оборудование для одной «фермы», потребляющей 1 кВт/ч энергии, обойдется в 130 тыс. рублей: за эти деньги нужно купить 6 видеокарт по 20 тыс. рублей, материнскую плату за 10 тыс. рублей, процессор и блок питания. Одна ферма потребляет 720 кВт-ч в месяц. Стоимость электроэнергии для одной «фермы» по тарифам РЭК для компаний обойдется в 7200 рублей (поэтому среди начинающих «добытчиков» так популярен майнинг в жилых домах, где электричество дешевле, а также воровство ресурсов).Гораздо выгоднее майнить в промышленных масштабах. Оптимальным называют заводик из 100 «ферм». Оборудование для него обойдется в 13 млн рублей. Они будут использовать 72 мВт в месяц — тарифы на электричество для таких объемов снижаются до 5-6 рублей и составят 360 тыс. рублей. Такой завод будет приносить 1,8 млн рублей в месяц (1,4 млн рублей с учетом стоимости электричества). Оборудование окупится через 9,3 месяца, тогда завод начнет получать прибыль.Оборудование для 1,9 млн «ферм» (или 19 тыс. заводов) будет стоить 247 млрд рублей. С учетом стоимости электричества они могут принести 26,6 млрд рублей за месяц. Они также окупятся через 9,3 месяца и затем смогут приносить по 34,2 млрд рублей в месяц.Напомним, что наши расчеты исключительно гипотетические. Во-первых, все рассчитанное нами электричество не бесхозное, большая его часть расходится в другие регионы. Во-вторых, 1,9 млн «ферм» — это очень много (в самом большом пуле майнеров всего 191,7 тыс. «ферм»). Найти достаточное количество оборудования для строительства стольких ферм вряд ли удастся.

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