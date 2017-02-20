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wawes

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 05:01
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 3
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
wawes
Где купить криптовалюту wawes самым простым способом. Чтобы было без заморочек типа верификации со стороны биржи , поэтому bittrex не подходит. Слышал у них есть внутренняя биржа DEX , но так и не понял как за фиаты купить wawes
rubit на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:37
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