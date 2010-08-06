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BitEden Investment - Biteden.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 04:16
#1
Топ Мастер
 
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Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,037
Благодарностей: 1,776
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КП: 0.001
BitEden Investment - Biteden.com
Я не админ/владелец проекта

Старт 29.Aug 2017

Принимает:BTC

Новый проект: Biteden.com




Легенда(google перевод):
Цитата:
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Biteden.com - идеальное решение для всех любителей онлайн-инвестиций, а также для всех тех, кто следит за тенденциями на рынке криптоволокнов, которые сегодня быстро завоевывают популярность в качестве альтернативного способа оплаты. Наша компания предлагает высококачественную услугу по управлению активами, основанную на нашей собственной большой сети оборудования ASIC для разработки Bitcoin. Наш многолетний опыт и технический опыт позволяют нам продуктивно работать и развивать новые области безопасного дохода. Учитывая рост стоимости и сложность процесса, а также значительное сокращение (сокращение вдвое) вознаграждения за горнорабочие в 2017 году, облачная разработка, предлагаемая нашим инвестиционным проектом, является привлекательной и прибыльной для всех. Вместо классического распределения мощности и аренды оборудования мы предлагаем нашим клиентам пакет инвестиционных планов с начислениями каждый день. Присоединяйтесь и заработайте у нас: он доступен и полезен для всех! Biteden.com - это услуга Bitcoin, предоставляемая командой высококвалифицированных финансовых консультантов, мы стремимся к тому, чтобы у вас было ровное и легкое время с нами и сделать вашу первую прибыль за минимальное время!
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Платежная система:Bitcoin
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BitEden Investment

Мой вклад:
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Последний раз редактировалось List4Hyip; Сегодня в 04:26.
List4Hyip вне форума  
Старый Сегодня, 04:23
#2
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 1,897
Благодарностей: 794
УГ: 12
КП: 0.126
подарки
Re: BitEden Investment - Biteden.com
это жесть конечно!...держите меня трое)))...еще один,теперь из Австралии,кстати сделан на уровне,так что вкладчики милости просим!

добавлено через 14 минут
...a кстати очень и очень не дурно собран,и кто то походу новенький ,ну или косит под новенького,посмотрим что народ скажет...

добавлено через 19 минут
...извеняюсь не тот смотрел)))...у этого соц сети не работают,чата нет,идео разумееться,вложения минимальны(поправленный скрипт),стата накручена,судя по транзакциям их пока нет...так что моих денежек ты админ не увидишь
__________________
СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ + РЕФБЭК!
ЛУЧШИЙ ВТС КОШЕЛЕК!Продам место в подписи. Зарабатываю тут!
Последний раз редактировалось бро; Сегодня в 04:42. Причина: Добавлено сообщение
бро на форуме  
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