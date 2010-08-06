BitEden Investment - Biteden.com

это жесть конечно!...держите меня трое)))...еще один,теперь из Австралии,кстати сделан на уровне,так что вкладчики милости просим!
добавлено через 14 минут
...a кстати очень и очень не дурно собран,и кто то походу новенький ,ну или косит под новенького,посмотрим что народ скажет...
добавлено через 19 минут
...извеняюсь не тот смотрел)))...у этого соц сети не работают,чата нет,идео разумееться,вложения минимальны(поправленный скрипт),стата накручена,судя по транзакциям их пока нет...так что моих денежек ты админ не увидишь