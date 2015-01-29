emfastcash.org - EmFastCash

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Покупка заводов
Старт проекта 26.07.2017
Здесь Вы можете приобрести заводы разного вида.
Каждый завод приносит и добывает разное количество и вид монет, которые можно потом продать получив серебро, которое обменивается на реальные деньги.
Вы можете покупать любое количество заводов.
Склад монет
Здесь вы можете собирать выпущенные монеты и продавать их за серебро.
На данном уровне, распределение монет при продаже:
65% на счет для покупок и 35% на вывод.
Курс продажи Монет: 100 монет = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Повышая уровень аккаунта, вы повышаете соотношение процентов при продаже монет, а так же ваш реферальный %
БОНУСЫ:
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите, 2 завода в подарок!
Только до 15/09/2017
При попополнении, до 1000 руб - бонус 10%!
При попополнении, от 1000 до 3000 руб - бонус 25%!
При пополнении, от 3000 - бонус 50%!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых. Вы будете получать до 20% от каждого их пополнения.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: