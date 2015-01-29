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emfastcash.org - EmFastCash

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 03:36
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 17,848
Благодарностей: 153
УГ: 10
КП: 0.049
emfastcash.org - EmFastCash

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 26.07.2017




Об игре:

Покупка заводов
Здесь Вы можете приобрести заводы разного вида.
Каждый завод приносит и добывает разное количество и вид монет, которые можно потом продать получив серебро, которое обменивается на реальные деньги.
Вы можете покупать любое количество заводов.



Склад монет
Здесь вы можете собирать выпущенные монеты и продавать их за серебро.
На данном уровне, распределение монет при продаже:
65% на счет для покупок и 35% на вывод.

Курс продажи Монет: 100 монет = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

Повышая уровень аккаунта, вы повышаете соотношение процентов при продаже монет, а так же ваш реферальный %

БОНУСЫ:


Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите, 2 завода в подарок!

Только до 15/09/2017
При попополнении, до 1000 руб - бонус 10%!
При попополнении, от 1000 до 3000 руб - бонус 25%!
При пополнении, от 3000 - бонус 50%!


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Приглашайте в игру своих друзей и знакомых. Вы будете получать до 20% от каждого их пополнения.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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