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В Беларуси начали вести подготовку к проведению первой чековой лотереи

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#1
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В Беларуси начали вести подготовку к проведению первой чековой лотереи


Сообщается, что Беларусь начала вести подготовку в первой в этой республике чековой лотереи, которая должна состояться там уже в относительно скором времени. Об этом местным СМИ рассказала Лариса Шибко, начальник управления по контролю за игорным бизнесом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и по её словам налоговики республики сейчас активно работают над проектом указа, который будет регулировать это событие.

Как она заявила, как только текст указа будет официально опубликован в печати, то должно пройти ещё 9 месяцев, чтобы он окончательно вступил в свою полную силу - так должно быть согласно законам этой республики. Соответственно, если указ действительно в скором времени подпишет президент, то реально первая чековая лотерея в этой стране пройдет или в конце следующего года и уже в начале 2019 года.

Между тем, в Беларуси местные налоговики, некоторое время тому назад, начали заниматься повсеместным внедрением системы контроля кассового оборудования (это так называемая "СККО") и делается это в целях лучшего контроля за предпринимательской выручкой. Данные работы они планируют завершить до мая 2019 года и г-жа Шибко ссылаясь на эту информацию, выразила надежду, что в таком случае граждане страны начнут еще более активно спрашивать чеки при приобретении товаров и всякого рода услуг - ведь тогда шансов выиграть у каждого жителя республики станет ещё больше.

Также она напомнила, что белорусский Информационно-издательский центр по налогам и сборам станет основным поставщиком денежной ликвидности в призовой фонд предстоящей чековой лотереи - туда он будет каждый месяц отчислять около 20 процентов от поступившей ему выручки. По её словам все выигрыши в эту лотерею подоходным налогом облагаться не будут, а также Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь никак не будет ограничивать количество чековых лотерей в стране. Информация о выигрышах будет печататься в местных СМИ, а также на сайте вышеуказанного налогового министерства и на веб-русурсе Информационно-издательского центра по налогам и сборам.

Здесь стоит отдельно отметить, что например, в Чехии первая чековая лотерея пройдёт 1 октября этого года - там это уже законодательно отрегулировано. Вслед за Чехией Литва также готовится к проведению своей чековой лотереи, а там Беларусь уже будет на подходе к этому событию. В России такую инициативу пока никто не выдвигал. А было бы неплохо! Поиграть!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59a5e85d105a2
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