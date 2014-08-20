В Китае хотят запретить ICO

Китай может остаться без проведения ICO
Две недели назад состоялась встреча несколько финансовых ведомств с представителями департамента фин. рынков НБК. На встрече обсуждалось регулирование ICO в ходе которого было рассмотрен полный запрет на проведение ICO на территории КНР. Основной проблемой как рассказал регулятор является высокие риски проведения таких компаний.
Так же в ходе мероприятия регулятором было предложено несколько вариантов, что бы избежать запрета. Главными предложениями стало установить лимит на сбор средств, а так же полного раскрытия данных об организаторах токенсейлов. Так же ресурсы должны содержать всю информацию для инвесторов, так же и информацию о потери средств.
Если же рисков избежать не удастся, то вполне возможен полный отказ от проведения ICO в Китае.
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По материалам forklog.com