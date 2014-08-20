Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,772 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Китае хотят запретить ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:11
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 4,982
Благодарностей: 2,783
УГ: 59
КП: 0.518
подарки
В Китае хотят запретить ICO


Китай может остаться без проведения ICO

Две недели назад состоялась встреча несколько финансовых ведомств с представителями департамента фин. рынков НБК. На встрече обсуждалось регулирование ICO в ходе которого было рассмотрен полный запрет на проведение ICO на территории КНР. Основной проблемой как рассказал регулятор является высокие риски проведения таких компаний.

Так же в ходе мероприятия регулятором было предложено несколько вариантов, что бы избежать запрета. Главными предложениями стало установить лимит на сбор средств, а так же полного раскрытия данных об организаторах токенсейлов. Так же ресурсы должны содержать всю информацию для инвесторов, так же и информацию о потери средств.

Если же рисков избежать не удастся, то вполне возможен полный отказ от проведения ICO в Китае.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
__________________
САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В США хотят запретить продавать компании китайским инвесторам Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 56 19.01.2017 18:06
В России хотят запретить доллары Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 25 04.12.2015 18:23
Иностранным операторам Forex хотят запретить продвижение Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2015 16:08
В России хотят запретить продавать б/у автомобили CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 23.04.2015 18:51
В Минске хотят запретить сдачу квартир на сутки Scrydg Недвижимость 5 20.08.2014 18:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
richfuture.net - Rich Future
От peoplesinvestfund в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
Российская GTI привлекла $2 млн на свой софт для бурения горизонтальных скважин
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар smsobmenRU
"Займер" - займ до 30 000 руб от 0.63% в день.
От smsobmenRU в разделе «МФО»
Аватар Oliver Frank
Путин поручил кабмину рассмотреть увеличение финансирования Северного Кавказа
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Финсектор не сможет полностью заменить людей машинами
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Deal 2 Join - www.deal2join.com
От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,772
Тем
486,679
Сообщений
12,091,762

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube