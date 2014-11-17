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Лучшие акции, компании и криптовалюты для инвестиций в эпоху блокчейн-бума

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Лучшие акции, компании и криптовалюты для инвестиций в эпоху блокчейн-бума

Технология блокчейн набирает популярность в широких кругах в течение последних нескольких месяцев, в значительной степени благодаря росту цены на Bitcoin. Учитывая этот стремительный рост, неудивительно, что инвесторы хотят войти на рынок Bitcoin. Но есть много других криптовалют (например Ethereum) и блокчейн-компаний, куда инвесторы могут вложить свои деньги.

Однако инвестирование в криптовалюту отличается от инвестиций в обычные акции. Когда вы инвестируете в компанию, то покупаете акции этой компании и, по сути, владеете ее небольшой частью. Когда вы инвестируете в Bitcoin или Ethereum, то получаете цифровые токены, которые служат разным целям. С Bitcoin вы получаете децентрализованную валюту, которая также оказывается частично анонимной. С Ethereum вы получаете часть мощности, с которой работают децентрализованные приложения и смарт-контракты.

Торговля криптовалютами проводится на специализированных биржах. Крупные биржи, такие как GDAX, Kraken, Bitfinex и Gemini, как правило, предлагают большие объемы для торговли криптовалютами.

Лучшие криптовалюты для инвестиций

Bitcoin - есть причина, по которой вы слышали это название из многих финансовых новостных источников. Цена криптовалюты за последний год выросла практически в 8 раз. Более того, Bitcoin ограничен в своем количестве 21 миллионом монет, а это означает, что он не подвержен инфляции.

Ethereum - вероятно, вторая по популярности криптовалюта. Цена Ethereum в прошлом году выросла более чем на 3000%. Даже при таком росте цена остается на уровне менее 1/10 Bitcoin, поэтому она может стать хорошей альтернативой для инвесторов, у которых нет ресурсов для покупки Bitcoin.

Litecoin - вырос более чем на 2000% за последний год. P2P цифровая валюта действует в дополнение к Bitcoin и ее сравнительно низкая цена делает ее хорошей точкой входа для новых инвесторов.

Monero - подумайте о Monero, когда вы хотите конфиденциальности и анонимности. Цена на эту криптовалюту быстро выросла в 2016 году, а рыночная капитализация увеличилась с 5 миллионов до 185 миллионов долларов, в значительной степени благодаря внедрению криптовалюты на крупной площадке даркнета AlphaBay. Правоохранительные органы закрыли AlphaBay в июле 2017 года.

Bitcoin Cash - эта криптовалюта появилась в августе 2017 года. Она по существу идентична Bitcoin, но имеет больший размер блока. Цена криптовалюты уже удвоилась с 300 долларов до более чем 600 долларов. Существует около 16,5 миллионов единиц каждой из этих монет, что делает Bitcoin Cash третьей по величине криптовалютой в мире с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов.

Ripple - это протокол, который позволяет совершать почти мгновенные транзакции и уменьшать транзакционные комиссии до нескольких центов. Некоторые венчурные компании и даже несколько крупных банков (таких как Bank of America, UBS и BBVA) внедрили Ripple в свои системы. Ключевым отличием этой криптовалюты от Bitcoin является то, что она централизована и уже не подлежит майнингу.

ZCash - работает аналогично Monero. Цена криптовалюты выросла в июне 2017 года почти до 400 долларов, но с тех пор снизилась до уровня в 300 долларов.

Лучшие блокчейн-компании и акции для инвестиций

BTCS - с рыночной капитализацией более 7 миллионов долларов и акциями, торгующимися по 14 центов на момент написания этой статьи, BTCS является хорошей точкой входа для блокчейн-инвесторов. Это первая публичная блокчейн-компания в США. Она была одним из первых участников цифрового валютного пространства.

Global Arena Holding - приобретает патенты, связанные с технологией блокчейн, а также работает над внедрением этой технологии в банкоматах. В случае успеха это может иметь серьезные последствия для повседневного потребителя.

DigitalX - разработала мобильный продукт под названием AirPocket, который помогает с безопасными трансграничными платежами из более чем 30 000 локаций в 14 странах, прежде всего в Северной и Южной Америке.

BTL Group - основанная в Ванкувере компания предлагает блокчейн-решения в нескольких областях, включая банковскую сферу и виртуальный спорт.

Coinsilium Group - лондонская компания, которая инвестирует в другие блокчейн-стартапы и помогает их развивать. Компания провела первое известное IPO среди технологических блокчейн-компаний.

First Bitcoin Capital - компания фокусируется на приобретении Bitcoin-стартапов и финансирует их разработки аппаратного и программного обеспечения для криптовалют.

Финансовый потенциал блокчейн может быть огромным и нам еще предстоит узнать его полностью.

Уникальность

Автор: inik1080

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