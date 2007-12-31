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Маг-целитель в Нью-Йорке учит правильно читать рэп за биткоины

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Маг-целитель в Нью-Йорке учит правильно читать рэп за биткоины


Целитель обещает научить читать реп за криптовалюту биткоин

Маг-путешественник сейчас находится в Нью-Йорке и в своей рекламной акции обещает убрать все проблемы нерешительности и кармы для качественного чтения рэпа. Маг рассказал, что теперь с ним за услуги можно расплатиться биткоином. История целителя появилась на ресурсе imgur.com, где пользователю удалось повстречать этого чародея и рассказать о этой встрече.

Помимо биткоина маг принимает оплату PayPal и Венмо. Такая информация находилась на его информационном стенде. Последнее время этот человек часто находится в людных местах парка на Манхэттене.

Место выбрано не случайно, ведь здесь обитают многие любители рэпа, которые уже более 50 лет пристрастились к этой музыке.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
биткоин, криптовалюта
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