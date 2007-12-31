Маг-целитель в Нью-Йорке учит правильно читать рэп за биткоины

Целитель обещает научить читать реп за криптовалюту биткоин
Маг-путешественник сейчас находится в Нью-Йорке и в своей рекламной акции обещает убрать все проблемы нерешительности и кармы для качественного чтения рэпа. Маг рассказал, что теперь с ним за услуги можно расплатиться биткоином. История целителя появилась на ресурсе imgur.com, где пользователю удалось повстречать этого чародея и рассказать о этой встрече.
Помимо биткоина маг принимает оплату PayPal и Венмо. Такая информация находилась на его информационном стенде. Последнее время этот человек часто находится в людных местах парка на Манхэттене.
Место выбрано не случайно, ведь здесь обитают многие любители рэпа, которые уже более 50 лет пристрастились к этой музыке.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com