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Еще один центробанк классифицировал биткоин как товар

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Еще один центробанк классифицировал биткоин как товар

По словам Агустина Карстенса, возглавляющего центробанк, поскольку биткоин не поддерживается ни правительством, ни регулятором, под существующие определения валюты он не попадает.

Более того, у биткоина нет ничего, что обеспечивало бы его учет в финансовой системе, поэтому глава Центробанка Мексики считает, что криптовалюту следует отнести к категории товара.

Он также отметил, что биткоин следует рассматривать в контексте вопроса кибербезопасности.




Агустин Карстенс подчеркнул важность роли властей в технологическом развитии финансовых систем, добавив, что в скором времени правительство страны намерено предложить изменения в законодательство, которые бы регулировали финансовые технологии, включая криптовалюты.

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