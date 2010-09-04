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Сингапур разработает универсальный QR-код для платежей

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Сингапур разработает универсальный QR-код для платежей

Универсальный QR-код облегчит платежи между различными платежными схемами, электронными кошельками и банками. Сингапур намерен разработать универсальный QR-код, который облегчит платежи между различными платежными схемами, электронными кошельками и банками.

Новый Совет по платежам Сингапура созвал отраслевую рабочую группу, состоящую из представителей банков, платежных схем, поставщиков QR-услуг и правительственных организаций, для составления стандартов и спецификаций для QR-кода уже к концу текущего года.

В Совете утверждают, что QR-коды обеспечивают более дешевую альтернативу дебетовым и кредитным картам, которая, к тому же, не требует столь сложной инфраструктуры. Именно это делает QR-коды более доступным методом приема платежей для мелких мерчантов.

Чтобы избежать фрагментации рынка, в Сингапуре предлагают разработать универсальный QR-код. В апреле местные банки DBS и OCBC раскрыли свои планы по внедрению QR-кодов в оффлайн-магазинах в рамках совместного проекта с национальным платежным процессором Nets.

Рабочая группа разработает спецификации для принятия как внутренних, так и международных схем платежей, а также изложит стратегию популяризации нового метода оплаты.

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Метки
новости, платежная система
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