Все индийские таксисты Uber получат бесплатную страховку







Компания из Сан-Франциско, которая конкурирует с местным индийским перевозчиком Ola, займется реструктуризацией своей рабочей культуры в Индии, поскольку в последнее время у Uber возникло множество юридических проблем и споров в совете директоров.



Ранее в этом году Uber столкнулась с негативной реакцией со стороны водителей в Индии, одного из крупнейших и наиболее конкурентоспособных рынков. Компания попыталась урезать денежные стимулы водителям, стремясь сократить убытки, что вызвало забастовку партнеров во множестве городов.



Что касается страхования — его предоставит компания ICICI Lombard General Insurance, начиная с 1 сентября. В сообщении компании говорится, что в случае смерти семья потерпевшего получит 500,000 рупий ($ 7,814), а на амбулаторное лечение будет выделяться до 50,000 рупий ($ 781).



На этой неделе Uber объявила, что новым генеральным директором компании станет исполнительный директор Expedia Inc Дара Хосровшахи. Он возглавит Uber в трудный период и должен повернуть компанию в прибыльное направление.



