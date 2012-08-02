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Все индийские таксисты Uber получат бесплатную страховку

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Все индийские таксисты Uber получат бесплатную страховку
Uber — международный лидер в сфере перевозок, предоставит бесплатное страхование всем своим 450,000 водителям-партнерам в Индии. В сообщении компании сказано, что страховка будет покрывать такие случаи, как смерть, инвалидность или госпитализацию из-за несчастных случаев.



Компания из Сан-Франциско, которая конкурирует с местным индийским перевозчиком Ola, займется реструктуризацией своей рабочей культуры в Индии, поскольку в последнее время у Uber возникло множество юридических проблем и споров в совете директоров.

Ранее в этом году Uber столкнулась с негативной реакцией со стороны водителей в Индии, одного из крупнейших и наиболее конкурентоспособных рынков. Компания попыталась урезать денежные стимулы водителям, стремясь сократить убытки, что вызвало забастовку партнеров во множестве городов.

Что касается страхования — его предоставит компания ICICI Lombard General Insurance, начиная с 1 сентября. В сообщении компании говорится, что в случае смерти семья потерпевшего получит 500,000 рупий ($ 7,814), а на амбулаторное лечение будет выделяться до 50,000 рупий ($ 781).

На этой неделе Uber объявила, что новым генеральным директором компании станет исполнительный директор Expedia Inc Дара Хосровшахи. Он возглавит Uber в трудный период и должен повернуть компанию в прибыльное направление.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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