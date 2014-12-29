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Bitwood

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:31
#1
Премиум
Премиум
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.05.2016
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Bitwood
Bitwood

Я не админ и админа не знаю!
Старт проекта 29.08.2017

О компании (гугл перевод)
НАСЛАЖДАЙТЕ ГОРНОДОБЫВАНИЕМ И ДЕЛАЙТЕ БИТКОИНЫ.
Биткойн-добыча - лучший способ инвестиций. Инвестируйте в нашу бесплатную и плановую программу по разработке биткойнов, в которой вы будете получать фиксированную прибыль навсегда с помощью мгновенной платежной системы.
О КОМПАНИИ BITWOOD LIMITED
Bitwood.biz была основана в 2017 году. Эта инвестиционная компания cryptocurrency основана в Манчестере и включает в себя группу специалистов по инвестициям в криптодобывающей промышленности. Наш сервис позволяет шахтерам добывать биткойны или альтернативные криптотермии без необходимости управлять собственным оборудованием. Мы построили полномасштабную инвестиционную платформу, способную организовать все ваши финансовые активы, используя самую безопасную и надежную платежную систему в мире.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность инициировать транзакции, которые полностью безопасны, конфиденциальны и анонимны. По этой причине Bitwood.biz содержит проверенные инновации, которые другие горнодобывающие компании не смогли разработать и внедрить. Наши специалисты работают с различными методами шифрования и могут решать любые проблемы, вопросы или комментарии, которые могут возникнуть в отношении инвестиций в криптовалюту. Вы можете наслаждаться мгновенным депозитом и снятием средств. У нас нет платы за обслуживание, и мы принимаем только платежи Bitcoin. Мы гарантируем ваши доходы от добычи; ваш контракт на добычу навсегда. Что ты собираешься делать? Присоединяйтесь к Bitwood.biz прямо сейчас!


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Мой вклад
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добавлено через 20 минут
Да, сайт принимает только битки)
Последний раз редактировалось SergeyFedy; Сегодня в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
SergeyFedy вне форума  
Старый Сегодня, 01:19
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,542
Благодарностей: 6,294
УГ: 202
КП: 0.393
подарки
Re: Bitwood
Только Бетховены и 15% дейли фореве - не верю!
__________________
COINTOWER LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
davidd (Сегодня), investdigital (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:53
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2017
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Bitwood
Мне понравился сайт, но 15%? Кажется, это довольно большая приманка, чтобы привлечь инвесторов, а затем быть жульничеством.
investdigital на форуме  
Старый Сегодня, 02:10
#4
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 1,895
Благодарностей: 794
УГ: 12
КП: 0.126
подарки
Re: Bitwood
...тоже все понравилось...но процент(...хотя были случаи что отрабатывали,но это было давно и не правда)))
__________________
СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ + РЕФБЭК!
ЛУЧШИЙ ВТС КОШЕЛЕК!Продам место в подписи. Зарабатываю тут!
бро на форуме  
Сказали спасибо:
investdigital (Сегодня)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:43
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