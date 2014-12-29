Bitwood
Я не админ и админа не знаю!
Старт проекта 29.08.2017
О компании (гугл перевод)
НАСЛАЖДАЙТЕ ГОРНОДОБЫВАНИЕМ И ДЕЛАЙТЕ БИТКОИНЫ.
Биткойн-добыча - лучший способ инвестиций. Инвестируйте в нашу бесплатную и плановую программу по разработке биткойнов, в которой вы будете получать фиксированную прибыль навсегда с помощью мгновенной платежной системы.
О КОМПАНИИ BITWOOD LIMITED
Bitwood.biz была основана в 2017 году. Эта инвестиционная компания cryptocurrency основана в Манчестере и включает в себя группу специалистов по инвестициям в криптодобывающей промышленности. Наш сервис позволяет шахтерам добывать биткойны или альтернативные криптотермии без необходимости управлять собственным оборудованием. Мы построили полномасштабную инвестиционную платформу, способную организовать все ваши финансовые активы, используя самую безопасную и надежную платежную систему в мире.
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность инициировать транзакции, которые полностью безопасны, конфиденциальны и анонимны. По этой причине Bitwood.biz содержит проверенные инновации, которые другие горнодобывающие компании не смогли разработать и внедрить. Наши специалисты работают с различными методами шифрования и могут решать любые проблемы, вопросы или комментарии, которые могут возникнуть в отношении инвестиций в криптовалюту. Вы можете наслаждаться мгновенным депозитом и снятием средств. У нас нет платы за обслуживание, и мы принимаем только платежи Bitcoin. Мы гарантируем ваши доходы от добычи; ваш контракт на добычу навсегда. Что ты собираешься делать? Присоединяйтесь к Bitwood.biz прямо сейчас!
Тарифные планы:
15%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 0,01 BTC
18%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 5 BTC
21%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 10 BTC
Реферальная комиссия 5%-3%-1%
Есть страничка PAYMENT PROOFS (подтверждение выплат)
Мой вклад
70$
https://blockchain.info/tx/49b643ed0...23734de16a12e0
добавлено через 20 минут
Да, сайт принимает только битки)